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Ekonomi
Haber Giriş: 01.08.2020 - 15:19,Son Güncelleme:

2019'da dünyanın en değerli şirketi olmuştu! Zirve yeniden değişti

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2019'da dünyanın en değerli şirketi olmuştu! Zirve yeniden değişti
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ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın piyasa değeri 1.817 trilyon dolara ulaşarak Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'yu geride bıraktı

ABD teknoloji devi Apple, Suudi petrol şirketi Aramco'nun geçen aralıkta 1,7 trilyon dolarlık piyasa değeriyle halka arz edilmesi ile kaybettiği 'dünyanın en değerli şirketi’ unvanını, hisselerinin bugünkü borsa işlemlerinde yüzde 6,84 değerlenmesiyle geri kazandı.

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Amerikan teknoloji devinin hisse değeri, açıklanan olumlu verilerin ardından saat 18.24’te yüzde 6.84 değerlenerek, 411.08 dolar oldu. Böylelikle şirketin piyasa değeri 1.78 trilyon dolara ulaştı. Saudi Aramco’nun değeri ise Apple’in 10 milyar dolar gerisinde kaldı.

Saudi Aramco’nun halka arzdaki ilk değeri 1,7 trilyon dolar olmuştu, aynı dönemde Apple’ın piyasa değeri ise 1,2 trilyon dolar seviyesindeydi.

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