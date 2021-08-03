201.5 milyar dolarla rekor geldi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, temmuz ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle’nin de katılımıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Muş, “Ocak-temmuz döneminde dış ticaret hacmimiz 268.2 milyar dolara yükselmiş; dış ticaret açığımız geçtiğimiz yıla göre yüzde 5 azalarak 25.5 milyar dolara gerilemiştir. Temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre, 9 günlük kurban bayramı tatiline rağmen, yüzde 10 artışla 16.4 milyar dolarla rekor kırdı” dedi.

ENFLASYON KÜRESEL RİSK

Bakan Muş, konuşmasında küresel ekonomiden enflasyon riskine dikkat çekerek “Covid-19 ile mücadele kapsamında artan kamu harcamaları ve parasal genişleme, kuraklık, üretim kısıtları, tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlar ve arz-talep dengesizlikleri, birçok ülkede hem talep hem de maliyet kaynaklı fiyat artışlarına neden olmaktadır. Nitekim, yılbaşından bu yana küresel piyasalarda petrol fiyatları yüzde 75, metal fiyatları yüzde 51 ve tarımsal emtia fiyatları yüzde 44 oranında artmıştır. Bu durum, tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz üzerinde de bir enflasyon baskısı oluşturmaktadır” diye konuştu.

İTHALATTA YÜZDE 26 ARTIŞ

İthalatın temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 artışla 20.7 milyar doları; 7 aylık dönemde ise 2020’ye göre yüzde 26 artışla 146.8 milyar dolara çıktığını belirten Muş, böylece dış ticaret hacminin 268.2 milyar dolara yükseldiğini bildirdi. İhracatın ithalatı karşılama oranının ocak-temmuz döneminde geçen yıla göre 5.6 puan artışla yüzde 82.7’ye yükseldiğini kaydeden Muş, dış ticaret açığının da aynı dönemde yüzde 5 azalışla 25.5 milyar dolara gerilediğini vurguladı.

MENZİL UZADI ÇEŞİT ARTTI

İhracata yönelen firma sayısının 7 ayda yüzde 10 artışla 80 bine yaklaştığını bildiren Bakan Muş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yıl şimdiye kadar en fazla proje üstlenilen ilk iki ülkenin geleneksel ihracat pazarlarımız dışından olduğunun altını çizmek isterim. Zambiya 1.3 milyar dolar ve Slovenya 750 milyon dolar. Hizmet ihracatımızın artırılması için yeni kurduğumuz Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğümüzün bu alandaki çalışmalarımıza daha da yoğunlaşacağını bilhassa vurgulamak isterim. İhracatımızın hem menzilini hem de ürün çeşitliliğini artırmayı amaçlıyoruz. Daha çok yüksek teknolojili ürün ihracı için çaba sarf ediyoruz.”

EN ÇOK HAMMADDE İHRAÇ EDİLDİ

Ticaret Bakanlığı temmuz ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni Genel Ticaret Sistemine (GTS) göre temmuzda en çok ihracat 8 milyar 474 milyon dolarla ham madde (ara malları) grubunda oldu. Bunu 6 milyar 72 milyon dolarla tüketim malları, 1 milyar 789 milyon dolarla yatırım (sermaye) malları izledi. Temmuzda en çok ihracat yapılan fasıl ise 1 milyar 718 milyon dolarla motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları oldu. Ardından 1 milyar 490 milyon dolarla kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler; 1 milyar 390 milyon dolarla demir ve çelik geldi. Geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke, 1 milyar 441 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 44 milyon dolarla ABD ve 983 milyon dolarla İngiltere oldu.

İHRACATTA HEDEF 300 MİLYAR DOLAR

TİM Başkanı İsmail Gülle de temmuz ayı ihracat değerlendirmesinde, “Mevcut yükseliş ivmemiz gösteriyor ki en fazla 5 sene içerisinde 300 milyar dolarlık ihracata hep beraber ulaşacağız. Son 14 yıldır 100 milyar dolar seviyelerinde olan ihracatımızda ilk defa 12 ayda 200 milyar doları geçtik. Böylece sadece 2021 yılı hedefimiz olan 184 milyar doları değil, 2022 hedefi olan 198 milyar doları da aşmayı başardık. Şimdi gözümüzü 2023 hedefine diktik” dedi.

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