2006 yÄ±lÄ±nda inÅŸa edilmiÅŸti... Dev kasaba 7,5 milyon dolardan satÄ±ÅŸa sunuldu

Yeni Zelanda'nÄ±n bir VahÅŸi BatÄ± kasabasÄ± piyasaya sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Kasaba toplam 7,5 milyon dolardan satÄ±ÅŸa sunuldu. KasabaÂ 1860'lÄ± yÄ±llarda Wyoming'e benzemesi amaÃ§lanarak 2006 yÄ±lÄ±nda inÅŸa edildi.Â

Kasabada bir tahta ÅŸerif ofisi, sinema salonu olarak ikiye katlanan bir adliye binasÄ± ve hatta lisanslÄ± bir salon bulunuyor. AynÄ± zamanda bilardo, salÄ±ncak kapÄ±lar,Â ahÅŸap paneller ve ÅŸÃ¶mineler yer alÄ±yor.Â Otel olarak faaliyet gÃ¶steren ve Yeni Zelanda'nÄ±n merkezindeki geniÅŸ daÄŸlÄ±k bir arazide yer alan mÃ¼lk, BatÄ± filmini yeniden yaratmak iÃ§in oldukÃ§a dÃ¼zgÃ¼n tasarlanmÄ±ÅŸ durumda.

Yeni Zelanda'nÄ±n Kuzey AdasÄ±'nÄ±n merkezinde, Ruatiti kÄ±rsalÄ±nda yer alan Ã§iftlik, neredeyse Ä±ssÄ±z kÄ±rsal alanlarla Ã§evrili durumda. Ä°Ã§erideki tesiste 20 yatak ve 10 banyo bulunuyor.Â

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