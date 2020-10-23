200 ülkeye Türk imzası

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ‘Türkiye’nin İlk Bin İhracatçı Firması’ raporuna bu yıl adını yazdıran Isparta merkezli Kimo Tekstil, 2019 yılında hızla büyüyerek yerli üretimde ilklere imza attı. Dünyayı etkisi altına alan pandemiye rağmen ilerleyişini bu yıl da sürdürerek üst sıralara yükselen Kimo Tekstil ürünleri dünyada 200’ün üzerinde ülkede nihai tüketiciyle buluşuyor. İspanya ağırlıklı ihracat yapan şirket, tekstilde dünyada öne çıkan Birleşik Krallık, Almanya ve Polonya gibi ülkelerde iş ortaklıklarına imza atıyor.

AR-GE VE TASARIM GÜCÜ

1996 yılında Isparta’da faaliyete başlayan Kimo Tekstil’in başarısının altında disiplin ve özveriyle etkin bir takım çalışmasının yattığını söyleyen Kimo Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Zübeyir Dilek, bu süreci şöyle anlattı: “Isparta merkezli olan şirketimiz kurulduğu günden itibaren bölgeyle bağını hiç koparmadan üretmeye ve ihracata devam etti. Ancak günümüz tekstil ve hazır giyim koşulları bizi dünyanın belirli şehirlerinde de ofis kurmaya itti. Biz firmanın ikinci kuşağı olarak, birinci kuşaktan aldığımız tecrübe ve fikirleri günümüz şartlarına uyarlamaya çalıştık. Ar-ge ve tasarım gücü sektörümüz için olmazsa olmazlar listesinde en başta yer alıyor. Dünyanın her yerinden üreticilerle rekabet edebilmek için dizayn ofislerimizi de hayata geçirdik.”

2020’DE İHRACAT ARTIŞI

Üretimde öncelikli hedeflerinin ürünün tüketici tarafından kullanıldığı ana kadar doğaya verilen zararı mümkün olabilecek en az seviyede tutarak en kaliteli ürünü çıkarmak olduğunu söyleyen Dilek, “Bu hedefle hem ülkemiz hem de dünyaya karşı önemli bir sorumluluğu yerine getirmiş olacağımıza inanıyoruz. TİM’in açıkladığı listede yer almak gurur verici ancak biz başarının istikrara oturmasını daha önemli görüyoruz. 2019 yılı ihracat performansımız açısından iyi bir yıl oldu. Sektörümüz için de başarılı bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Ne var ki 2020 hepimiz için zorlu bir yıl oldu ve 2021’in de aynı şekilde olacağı söylenebilir. Buna rağmen biz 2020’de ihracatımızı yüzde 18-20 civarında bir artışla kapatacağımızı düşünüyoruz” dedi.

HOLLYWOOD’DA TÜRK TASARIMI

Elde edilen her başarının Türkiye’nin vitrini olmak bakımından önem taşıdığını vurgulayan Zübeyir Dilek, şöyle konuştu: “Ulaşım ve iletişimin oldukça hızlandığı bir dünyada bu topraklarda üretilmiş , tamamen bize ait bir dizaynın dünyanın her yerine ulaşması bizi mutlu ediyor. Bazen bir Hollywood filminde, bazen bir ünlüde ya da yurtdışında sokakta yürürken yaptığımız bir ürünü görmek bizi heyecanlandırıyor. Bir haber başlığında ‘İngiliz Sosyetesi Isparta’dan Giyiniyor’ yazdığını gördüğümüzde tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte büyük mutluluk duyuyoruz.”

LONDRA VE PARİS’TE OFİS KURACAK

350’nin üzerinde çalışanla ve Barcelona ofisinde güçlü bir tasarımcı ekibiyle yola devam ettiğinin altını çizen Dilek, salgın döneminde hiçbir çalışanı mağdur etmediklerini ve işten çıkarma yapmadıklarını söyledi. Dilek, “Diğer bir övünç kaynağımız kadromuzun yüzde 85 oranında kadınlardan oluşuyor olması. Kimo Tekstil bir şirketler topluluğu olarak turizmde inşaatta, antrepoda faaliyetleri ve yatırımı olan bir oluşum. Ancak tekstil bizim lokomotifimiz. Biraz ertelemek zorunda kalmış olsak da Londra ve Paris dizayn ofislerimizi önümüzdeki yıllarda kurmayı planlıyoruz” dedi. Süleyman Demirel Üniversitesi’nde 3 yıl önce kurulan Kimo Tekstil Moda Akademisi projesine de değinen Dilek, “Başarılı öğrencilerimizi merkez ofisimizde tasarımcı olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Dahası içlerinden başarılı olanlara Barcelona Dizayn Ofisi’nde staj imkanı sağlıyoruz” diye konuştu.