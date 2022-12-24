200 milyon liralık büyük ikramiye için bayilere yoğun ilgi

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Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 200 milyon lira, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin lira olacak. Bu yıl, tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye için şansını denemek isteyenler ise biletlerin satışa sunulmasıyla Türkiye’nin dört bir yanında biletlerini satın almaya başladı. Çeyrek bilet 50 lira, yarım bilet 100 lira ve tam bilet ise 200 liraya satılıyor. Yılbaşı biletleri, gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra internet sitesi üzerinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alınabiliyor.

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“MUTLAKA HERKES ŞANSINI DENESİN”

Yine Kadıköy’de 20 yıldır gezici bayilik yapan Nari Coşar ise “Bu yıl büyük ikramiyeyi tamamı garantili olarak veriyoruz. Bu yılki satışlarım geçen yıla göre oldukça arttı. Garantili dağıtım, insanlara daha cazip geldi. Günlük ortalama 500-600 çeyrek bilet, 100 yarım, 50 tam bilet satıyorum. İnsanlar genellikle araba ve ev alma hayaliyle biletlerini çekiyor. Ama özellikle son zamanlarda ev fiyatları çok arttığı için ev alma hayalini daha çok kuruyorlar. ‘Evler çok pahalı, artık alamayız bu yüzden tek umudumuz bu’ diyorlar. Herkese bilet almasını tavsiye ediyor, bol şanslar diliyorum. Mutlaka herkes şansını denesin” şeklinde konuştu.

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“BURADAN ELİMİZ HİÇ BOŞ DÖNMÜYORUZ”

Kargo sektöründe çalışan Emre Mercanoğlu, Kadıköy’de 4 çeyrek bilet satın aldı. Şansının çeyrek bilette olduğunu düşünen Mercanoğlu, “Her yıl standart bilet alıyoruz. Bu yıl da alalım dedik. Büyük ikramiye çıkarsa hayallerimizi anlatmaya hayatımız yetmez. Çıkarsa yapacak çok şey var. Amacımız tamamen adet yerini bulsun, şansımız varsa tutsun” dedi.

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Annesiyle bilet alan emekli Viktor Adato, “1 çeyrek bilet aldım. Umudum var. Eğer çıkarsa birtakım ihtiyaçlarımı karşılayıp ondan sonra geri kalanı başka insanlara faydalı olacak şekilde kullanmayı düşünüyorum. Evimi büyüteceğim, arabamı tamir ettireceğim. Anneme daha fazla yardım etmem lazım. Hayır kurumlarına da bağışta bulunurum. Çünkü insana faydamız olması lazım. Talih kuşu aradığınızda çatıda çat burada. Kapınızda Milli Piyango” dedi.

Milli sporcu olan Dilek Kerez de şöyle konuştu:

“Kadıköy’de ikamet ediyorum. Her zaman biletlerimi almaya Ahmet Bey’e geliyorum. Bana uğurlu geliyor. Buradan elimiz hiç boş geri dönmüyoruz. Bugün de 4 tane çeyrek aldım. Daha da ay sonuna kadar yine alacağım. Oğlum ve eşim için de alacağım. Eğer çıkarsa ilk yapacağım iş Mehmetçik Vakfı’na yardım etmek olacak. Ailecek de eksiklerimizi tamamlayacağız. Çok lüks hayallerimiz yok. Azla yetinmeyi bilmeliyiz. büyük ikramiye çıkmasa bile cüzi bir şey çıkacak, hissediyorum.”