‘200 milyar doları konuşma zamanı’

GENEL Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre ihracat nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 109.02 artarak 18 milyar 766 milyon dolara, ithalat da yüzde 61.41 yükselişle 21 milyar 886 milyon dolara çıktı. Geçen ay bugüne kadarki en yüksek nisan ayı ihracat rakamına ulaşıldı. Nisan ayı dış ticaret rakamlarının açıklandığı toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2021 yıl sonuna ilişkin Orta Vadeli Program hedefi olan 184 milyar dolar ihracat düzeyini aşmaya bir adım daha yaklaştıklarını belirterek, “Halihazırda yıllıklandırılmış ihracatımızla bu hedefi zaten aşmış bulunuyoruz. Artık yıllık ihracatımızı 200 milyar dolar seviyesinin üzerine taşımayı konuşma zamanı gelmiştir” dedi.

YOL BULACAĞIZ

Muş, konteyner fiyatlarının tarihi seviyelere yükseldiğini, hammadde fiyatlarında önemli artışlar yaşandığını, bu durumun hem küresel hem de ulusal ticaret için risk oluşturduğunu söyledi. “Çözüm üreteciğiz, yol bulacağız, yol açacağız” diyen Muş, konuşmasını şöyle sürdürdü: “2021 yılının küresel ekonominin toparlanma yılı olacağı görülmektedir. Açıklanan göstergeler de Türkiye ekonomisindeki güçlü gidişata işaret etmektedir. 2021 yılının ilk çeyreğinde ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 17.2 oranında artarak 50 milyar dolar, ithalatımız ise yüzde 9.6 oranında artış ile 61 milyar dolar olmuştu. Nisan ayında da ihracattaki güçlü performansımız devam etmiş. İhracatımız yüzde 109 artışla 18.8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Pandemi öncesi 2019 yılı ile karşılaştırıldığında ise ihracatımızın, nisan ayında yüzde 22.3 oranında arttığı görülecektir. İthalatımız nisan ayında, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 61.4 artarak 21.9 milyar dolar iken bu artış, pandemi öncesine göre yüzde 21.1’dir. Böylece, nisan ayı dış ticaret açığımız, 2020 Nisan ayına göre yüzde 31.9 azalarak 4.6 milyar dolardan 3.1 milyar dolara gerilemiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre 19.5 puan artışla yüzde 66.2’den yüzde 85.7’ye yükselmiştir. Enerji ithalatı hariç tutulduğunda ise ihracatın ithalatı karşılama oranı 25.8 puan artışla yüzde 97.7 olarak gerçekleşmiştir.

KAPSAMLI AJANDA

Yolumuz uzun. Bu uzun yolda hedeflerimiz ve önceliklerimiz var. Kapsamlı bir ajanda ile yola çıktık. Dış ticaretimizde Avrupa, Asya ve Ortadoğu pazarlarına yakınlığımızı daha etkin kullanmak ve ülkemizin üretim ve tedarik konusundaki üstünlüğünü pekiştirmek istiyoruz. Ayrıca, önümüzdeki dönemde Mısır ile gelişen diplomatik ilişkilere paralel olarak ticari ve ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmek arzusundayız. Tüm sektör temsilcilerine, ihracatçılarımıza, esnafımıza, girişimcimize seslenmek istiyorum. Yeni dönemde memleketimizin her köşesini ziyaret edecek, sizlerin sorunlarıyla ilgili istişare süreçlerini daha da yoğunlaştıracağız. Üreticilerimizin tesislerini tek tek gezerek, aksayan noktaları yerinde tespit edeceğiz.”

6 AYLIK İHRACAT 102 MİLYAR DOLAR

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yıl başından beri toplam ihracatın 68 milyar doları, son 6 ayda ise 102 milyar doları aştığını söyledi. İsmail Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yıllık ihracat hedefimiz olan 184 milyar dolardan çok daha yüksek rakamlara, 200 milyar dolarlara hep birlikte, yakın zamanda ulaşacağız. Yılın ilk 4 ayında ilk kez ihracat gerçekleştiren firma sayımız 5 bin 461 oldu. Nisanda 2 milyar 466 milyon dolarlık ihracatla otomotiv sektörümüz liderliğini korurken; 2 milyar 162 milyon dolarla kimyevi maddeler ikinci; 1 milyar 658 milyon dolarla çelik sektörümüz üçüncü oldu. Bu ay en güçlü artış performansına imza atan sektör yüzde 313 artışla otomotiv; yüzde 305 artışla halı; yüzde 280 artışla gemi ve yat sektörleri oldu.”

182 ÜLKEYE İHRACAT ARTTI

İHRACATÇILARIN bu ay, Türkiye’nin bayrağını 218 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardığını ifade eden İsmail Gülle, “182 ülkeye ihracatımızı arttırma başarısı gösterdik. Nisanda, en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 3 ülke 1 milyar 654 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 182 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 33 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu. Nisan ayında ülkelere göre sektörel bazda en dikkat çekici artışlar yüzde bin 59 ile İspanya’ya otomotiv, yüzde 310 ile Birleşik Krallık’a hazır giyim ve yüzde 257 ile ABD’ye halıda gerçekleşti” dedi.

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