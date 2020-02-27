200 bin mezuna ‘YEK’ten iş fırsatı

İnsan Kaynakları Ofisi’nin milyonlarca öğrenciye eşzamanlı hizmet sunan YEK platformu ile öğrencilerin kariyer planlamalarını desteklemesi hedefleniyor. Geçtiğimiz aralık ayında oluşturulan platforma başvuran üniversite mezunu ve öğrenci sayısı 200 bine, işveren sayısı da 700’e ulaştı. Yetenek Kapısı aracılığıyla öğrenci ve mezunlar; profillerini oluşturup özgeçmişlerini yükleyerek işverenlere kendileri hakkında doğrudan bilgi verme imkanına sahip oluyor. YEK ile öğrenciler ve mezunlar, işverenlerin profillerine, kariyer imkanlarına, iş ve staj olanaklarına sistem üzerinden ulaşabiliyor.



Sistemi 140 üniversite aktif olarak kullanmaya başlarken, YEK ile Türkiye’de kariyer hizmetlerinde ciddi bir kapasite oluşturulması hedefleniyor. YEK kariyer platformuyla öğrenci ve mezunlar, işverenlerle sanal ortamdan iletişim kurabiliyor. Yayınlanan iş ilanlarına başvuru yapacak olan mezunlar, uygun şartları sağladıkları takdirde iş görüşmesine çağrılacak. Ayrıca üniversite mezunu ve öğrenciler fuar, eğitim, staj gibi konularda platform sayesinde bilgi sahibi olacak.