200 bin Euro’luk Şarole vurgunu

CANLI hayvan veya karkas et ithalatı, çoğu zaman kırmızı et fiyatlarındaki yükseliş ile gündeme geliyor. Bir süredir karkas et ithalatına izin verilmiyor. Damızlık ve besilik dana ithalatı ise kısıtlı bir biçimde yapılıyor. Büyük çapta besicilik yapan kimi firmalar zaman zaman ithalat yapsa da, büyük bir firmanın yapmak istediği ticaretin ise karakolluk olduğu ortaya çıktı. Kırklareli Lüleburgaz’da 50 dönümlük bir arazi üzerinde besicilik yapan Oben Tarım AŞ yetkilileri, geçen yıl besilik dana ithal etmeye karar verdi. Yapılan araştırmalar sonucu, ithalatın Bulgaristan’dan yapılmasına karar verildi. Letonya menşeli Şarole ve Limuzin melezi hayvanlardan alım yapmaya karar veren şirket yetkilileri, ithalatçı firma olan Ortaklar Global AŞ ile anlaşma yaptı. Canlı kilo için 3.25 Euro’ya yapılan anlaşmaya göre nakliye masrafı ithalatçıya, gümrük masraflarını ise alıcı firma ödeyecekti.

BEŞ SAATLİK YOL

Anlaşma gereği Oben Tarım AŞ, 17 Temmuz 2020’da Ortaklar Global’in banka hesabına 201.600 Euro’luk ödemeyi çıkardı. Şirket yetkilileri, ödemeyi yaptıktan sonra hayvanların gelişini bekledi. Lüleburgaz’daki çiftliğe getirilmesi beklenen hayvanlar bir türlü gelmediği gibi, iddiaya göre, ithalatçı firma yetkilileri Özbay O. ve Olcay D., sürekli, alıcı firma yetkililerini aylarca oyaladı. Oben Tarım Yönetim Kurulu Üyesi S. E., ile Özbay O. ve Olcay D. arasındaki WhatsApp yazışmalarına da yansıyan sorun bir türlü çözülmedi. Ortalama 5 saatle Bulgaristan’dan Lüleburgaz’a ulaşması gereken hayvan yüklü TIR’lar 5 ayda gelmediği gibi, para iadesi de yapılmadı.

ÖDEME DE YAPILMADI

En son 11 Eylül 2020’da, alınan ödemenin iade edileceğini dair taraflar arasında taahhütname imzalandı. Ancak buna rağmen ödeme yapılmayınca Oben Tarım AŞ adına, Ortaklar Global şirketi ile Özbay O. ve Olcay D. hakkında savcılığa Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık başvurusunda, şüphelilerin “Nitelikli dolandırıcılık” suçu işledikleri iddia edildi. Avukat Resul Özmen’in imzasını taşıyan suç duyurusu dilekçesinde, Özbay O. ve Olcay D.’nin, hayvanların yola çıkarıldığına dair konum, fotoğraf ve video paylaşımında bulunulduğu kaydedildi.

HAYVANLAR KİLO ALDI

SUÇLANAN isimlerden Özbay O. (38) 9 Şubat tarihli savcılık ifadesinde şunları söyledi: “Banka hesabımıza gönderdikleri 201.600 Euro ile Bulgaristan’dan hayvan aldık. Hayvanlar alındıktan sonra, bakanlıktan ithalat iznini alınmadığı ortaya çıktı. İzin çıkmadığı için biz de TIR’lara yüklediğimiz hayvanları tekrar ahıra koyduk. Bu bir aylık süre zarfında hayvanlar kilo aldı. Hayvanlar, bakanlığın koyduğu 300 kilo sınırının üstüne çıktı. Bu nedenle bu hayvanların ithalatı gerçekleşmedi.”