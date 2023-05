20 yıllık zorlu yolculuk... 'Hedef Kızılelma' belgeseli 10 Mayıs'ta yayında!

Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayiinde yeni bir dönemin kapılarını açan ve tüm dünyada büyük ses getiren Bayraktar KIZILELMA MİUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) geliştirme serüveni “Hedef KIZILELMA” belgeseliyle ekranlara taşınıyor.

20 YILLIK ZORLU YOLCULUK

Baykar tarafından tamamen öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA’nın geliştirme hikâyesi ile Baykar’ın yaklaşık 20 yıldır devam eden yüksek teknolojiye sahip milli ve özgün insansız hava aracı geliştirme yolculuğu “Hedef KIZILELMA” adıyla yayınlanacak belgeselde yer alıyor.

ÇEKİMLERİ AYLAR SÜRDÜ



Yönetmenliğini AKINCI belgeselini çeken Altuğ Gültan ve Burak Aksoy’un yaptığı belgesel için İstanbul’da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi ve Bayraktar KIZILELMA test faaliyetlerinin yürütüldüğü Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde aylarca süren çekimler yapıldı. Şubat 2022’de başlayan belgesel projesi yaklaşık 9 ayda tamamlandı.

İKİ BÖLÜM OLACAK

İki bölüm olarak yayınlanacak belgesel, Bayraktar KIZILELMA’nın 14 Aralık 2022 tarihindeki ilk uçuşuşuna kadar geçen sürede yaşananları ve Türkiye’nin ilk milli insansız hava araçlarını geliştiren firması Baykar ile Bayraktar ailesinin dünden bugüne yaşadığı zorlu süreci konu alıyor. Hedef KIZILELMA belgeselinin ilk bölümü 10 Mayıs Çarşamba günü, saat 21.00’da Baykar'ın YouTube kanalında yayınlanacak. Devam eden post prodüksiyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından kısa bir süre sonra belgeselin 2. bölümü de yine Baykar’a ait YouTube kanalında gösterime girecek.

20 YIL BİR ÖMÜR KIZILELMA ✈️🚀🍎



Bayraktar #KIZILELMA Belgeseli

Yakında, Baykar YouTube kanalında!



20 YEARS, A LIFETIME KIZILELMA ✈️🚀🍎



Bayraktar #KIZILELMA Documentary available on Youtube Channel soon!https://t.co/L95Yhw8KDX pic.twitter.com/VtoHSw5HN5