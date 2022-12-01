20 saatlik operasyon

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Karadeniz gazını kuyulardan ana boru hattına bağlayacak 280 tonluk dağıtım haznesi 20 saatlik bir operasyonla denize indirildi. Doğalgazı yaklaşık 170 kilometre açıktan karaya taşıyacak boru seriminin tamamı tamamlanırken, denizin 2 bin 200 metre altında da çalışmalar devam ediyor. Denizin altına 20 saatlik bir operasyonla indirilen 280 ton ağırlığındaki ekipmana Türkiye Petrolleri Ananomi Ortaklığı (TPAO) ekipleri tarafından ‘Peçenek’ ismi verildi.

51 GEMİ ÇALIŞIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, karadaki Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi’nin yüzde 85’inin, Sakarya Gaz Sahası’nda, denizde devam eden çalışmaların yüzde 65’inin tamamlandığını belirterek, “Denizde tam 51 gemi bu operasyon için çalışıyor. Çoğunluğu bizim insanımız binlerce çalışan mesai harcıyor. Hepimizin tek bir hedefi var. Karadeniz gazını milletimizle bir an önce buluşturmak” diye konuştu. Dönmez, keşfin ateşinin gelecek yılın mart ayında evleri ısıtacağını ifade ederek, “Denizde ve karada işler planlandığı gibi ilerliyor. Geçen günlerde bir aşamayı daha geçtik ve çok kritik bir ekipman olan dağıtım haznesini ekiplerimiz başarıyla deniz tabanına indirdi. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında enerji bağımsızlığının en önemli adımlarından birini hizmet almak için gün sayıyoruz. Türkiye Yüzyılı, enerjinin de yüzyılı olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi. TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin de sahadaki çalışmaların iş güvenliğini dikkate alarak 7 gün 24 saat esasıyla devam ettiğini söyledi.

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20 ÜLKEDEN TEDARİK

Karadeniz gazını ulusal sisteme bağlamak için yürütülen çalışmaların zorluğuna dikkat çeken Bilgin, 20’ye yakın ülkeden ürün tedariki yaptıklarını ve işlemlerin sorunsuz devam ettiğini kaydetti. Bilgin, “Burada çalışan yaklaşık 7 bin 500 kardeşimiz de projenin büyüklüğünün farkında. Onlar, Türkiye’nin enerji tarihine ismini yazdırıyorlar. Ne kadar gurur duysalar az. İnşallah bu gazı milletimizle buluşturana kadar özverili, hassas, istekli ve hiç bitmeyen enerjimizle çalışmaya devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı. Projede, karada yaklaşık 5 bin, denizde de 2 bin 500 kişi çalışıyor.