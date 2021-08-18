20 milyar dolarlık makine ihracatı

Makina İmalatçıları Birliği (MİB) Yönetim Kurulu Başkanı S. Emre Gencer; Tataristan Cumhurbaşkanı Rustem Minnihanov ve Rusya Federasyonu Ekonomik Gelişim Bakanı Maxim Reshetnikov’un da katıldığı Makine İmalat Endüstrisi Kümelenmesi Forumunda, pandemi şartlarında dijital zorluklar hakkında bir konuşma gerçekleştirdi. Oturumda konuşan Gencer, Tataristan’daki iş ve yatırım ortamının, Avrasya bölgesi standartlarının çok üzerinde olduğunu vurgulayarak, Türk makine sektörünün AB ve Amerika pazarında gösterdikleri ihracat başarısını, Rusya ve Asya’ya da taşımak istediklerini söyledi. Makine sektöründe üretim ve ihracatın salgın öncesi seviyeye çıktığını vurgulayan Gencer, “Dost ülke, kardeş ülke olarak gördüğümüz Tataristan ile aramızdaki ticari ilişkiler, inşallah büyüyerek devam edecek. Tataristan’ın, Rusya’nın sanayi üretimi açısından en gelişmiş bölgelerinden biri olduğunu biliyoruz. Bölgenin en önemli iki sanayi sektöründen birisi makinedir. Makine sektörü firmalarımızın Tataristan bölgesinde gerçekleştirecekleri yatırımların, Avrasya bölgesi için büyük avantaj sağlayacağını söyleyebiliriz. Türk iş dünyasının burada üretim yapmaya yönelik yatırımları, ürünlerin sadece burada ve Rusya’da değil, Avrasya Ekonomik Birliği’ndeki büyük pazara yayılmasına da olanak veriyor. Tataristan’daki iş ve yatırım ortamı, Avrasya bölgesi standartlarının çok üzerinde. Burada oluşturacağımız pazarlama altyapıları ile Rusya ve Avrasya Ekonomik Birliği bölgesinde daha iyi sonuçlar alabileceğimizi düşünüyoruz. İkili ticaret bakımından Rusya ve bölge pazarı, büyük bir gelecek vadediyor” dedi.

200 ÜYE VAR

Bu yıl, sektör olarak 20 milyar doların üzerinde ihracat beklediklerini belirten Emre Gencer, “Sektörümüz, 420 bin çalışanıyla, Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 10’undan fazlasını gerçekleştirmektedir. 220 ülkeye, yıllık 20 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Birliğimiz bünyesinde önemli bir bölümü küresel ihracat yapan 200 üye var. İhracatımızın yüzde 60’ını, küresel ölçekte en rekabetçi pazarlara yapıyoruz. AB üyeleri ve ABD, ana pazarlarımız olarak öne çıkıyor. Aynı başarıyı, Rusya ve Asya’da da gerçekleştirmek istiyoruz. Son 20 yılda, ortalama %15 büyüyen makine imalat sektörü Çin’den sonra bu konuda dünyada ikinci sırada yer almaktadır. Tüm bu veriler, ihracatımızı uzun yıllar yüksek oranda artırabileceğimizi işaret etmektedir. Araştırmalar, Türk makine sektörü ihracatının gelecek 10 yılda 63 milyar dolar seviyesine ulaşacağını göstermektedir. MİB olarak, 12. Kazan Zirvesi’ne güçlü bir katılım sağladık. Sektörümüz adına, bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İŞ HAYATINDA PANDEMİ DEĞİŞİMİ

“BUGÜN hayatın her alanında yaşanan köklü değişimler, yeni bir sanayileşme çağından geçtiğimizi gösteriyor” diyen Emre Gencer, “Geçen yıl Covid-19 salgını patlak verdiğinde, dünya büyük ölçüde çevrimiçine geçiş yaptı. Süregelen dijital dönüşüm hızlandı. Pandemi krizi, dijital teknolojilerin potansiyelini ortaya çıkardı ve gerçekleşen bazı değişimler, artık tersine çevrilemeyecek denli derindir” dedi.

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