20 milyar dolarlık ihracat rekoru

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2022 Şubat ayı ihracat verileri açıklandı. Şubat ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25’lik artışla, 20 milyar dolara ulaştı. Bu rakamla beraber, tarihin en yüksek şubat ayı ihracat rakamına ulaşıldı. Ticaret Bakanlığı’nda yapılan toplantıda ihracat rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatta 2021 boyunca yakalanan ivmenin bu sene de devam ettiğini kaydetti. Muş, “İhracatımız geçtiğimiz yılın şubat ayına göre yüzde 25.4 artışla 20 milyar dolar olmuştur. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamıdır. İthalatımız ise şubat ayında yaşanan son yılların en ağır ve beklenmedik kış koşulları ve enerji fiyatlarındaki artışların bir sonucu olarak 28.1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu gelişmelerle şubat ayında dış ticaret hacmimiz, geçtiğimiz yıla göre yüzde 36.4 artışla 48 milyar dolara yükselmiştir. Nitekim, şubat ayında enerji ithalatımız 8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Keza enerji hariç bakıldığında, şubat ayında ithalatımız 20.1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Yine şubat ayında, ihracatın ithalatı karşılama oranı enerji hariç yüzde 95.4 olarak kaydedilmiştir” diye konuştu.

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Bir diğer önemli gösterge olarak ihracatçı firma sayısının da geçen yılın aynı dönemine kıyasla 5 binden fazla artış gösterdiğini vurgulayan Bakan Muş şöyle devam etti:

REKOR BEKLENTİMİZ SÜRÜYOR

“Tüm bu veriler ışığında, ülkemiz, açıkça ifade etmek gerekirse geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla oldukça güçlü bir ihracat performansı ortaya koymuştur. 2022 yılının devamında da bu güçlü performansın süreceğine ve ihracatta yeni rekorlara ulaşacağımıza inancımız tamdır. Zira yıllıklandırılmış ihracat rakamımız, 2022 ‘Orta Vadeli Program’ hedefimiz olan 230,9 milyar doları aşarak 231,9 milyar dolara ulaşmıştır. Hedefimiz, 2022 yılında 250 milyar dolar ihracat hedefini yakalamak ve geçmektir.”

ALTERNATİF ROTALAR

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş ve etkileri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bakan Muş, şunları söyledi: “Güçlü ticari ilişkilerinin bulunduğu Ukrayna ve Rusya arasında çıkan savaş, bölgedeki ekonomik aktiviteye ve siyasal istikrara ciddi darbe vurdu. Rusya geriliminin ihracatçılarımız ve nakliyecilerimiz üzerindeki etkilerinin en aza indirgenmesi amacıyla bakanlığımız bünyesinde iki ayrı masa tesis ettik. Türkiye İhracatçılar Meclisi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve ilgili sektör çatı kuruluşları ile eşgüdüm içerisinde, ihracatçılarımızın ödemelerinin temini ve nakliyecilerimizin alternatif güzergahları kullanarak faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla 7/24 etkin bir yönetim anlayışı oluşturmuş durumdayız. Kurduğumuz bu yönetim masaları ile ihracatçılarımızın tahsilat endişeleri ve Türk TIR’larının karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik gerekli adımları atıyoruz. Tedarik zinciri ve alternatif dağıtım kanalları üzerinde diğer kurumlarımız ve sektör kuruluşlarımızla birlikte, krizin farklı bölge ve sektörlere yayılmasını engellemek amacıyla teknik çalışmalar yürütüyor; alternatif taşıma biçimlerine ve rotalara odaklanıyoruz.”

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‘250 MİLYAR DOLAR HEDEFİNE İLERLİYORUZ’

İHRACAT rakamlarını değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle ise “2021 yılında ekonomimiz son 10 yılın en yüksek performansını göstererek yüzde 11 büyüdü. Bu performans ile 2021 yılında G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en güçlü performansı gösteren ülke olduk. İhracat ailesi olarak, tüm dünyanın pek çok ekonomik zorluk yaşadığı 2021 yılını böyle bir başarıyla kapatmanın gururunu yaşıyoruz. İhracatımızın son dönemdeki performansını gösteriyor ki 2022 yılında da ihracat ailemiz 250 milyar dolar hedefine emin adımlarla ilerlerken, Türkiye’nin büyümesine öncülük edecek. Bu tarihi başarıda emeği geçen ihracat ailemizin her bir neferini yürekten kutluyorum” dedi.

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‘İKİ ÜLKE DE ÖNEMLİ TİCARİ PARTNER’

BAKAN Muş, Ukrayna ve Rusya arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için diplomasi ve diyaloğun sürdürülmesini temenni ettiğini kaydedip, “Hem Rusya Federasyonu hem de Ukrayna, Türkiye için önemli ticaret partnerleridir. Söz konusu ülkelerle kurduğumuz ticari bağlar, her geçen gün kuvvetlenmektedir. Keza Ukrayna ile imzaladığımız Serbest Ticaret Anlaşması, ticari entegrasyonumuzun geldiği son noktayı işaret etmesi açısından anlamlıdır. Uluslararası toplumun kalıcı barışın tesisi ve korunması için ticaretin geliştirilmesi ve serbestleştirilmesine yönelik daha kararlı adımlar atması gerektiği de ortadadır” diye konuştu.