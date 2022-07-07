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20 liralık bilet aldı! Kazı Kazan'dan 1 milyon lira kazandı

#Kazı Kazan#İkramiye#Adana
20 liralık bilet aldı Kazı Kazandan 1 milyon lira kazandı

Adana'da, otelde kalan ve isminin açıklanmasını istemeyen 85 yaşındaki talihli, 20 TL'ye satın aldığı Kazı Kazan'dan 1 milyon lira kazandı.

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Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde bulunan otelde konaklayan emekli, aynı bölgedeki markette satılan, 'Milyonerler Kulübü' adı verilen Kazı Kazan kuponunu satın aldı. Otele giden emekli, bir süre sonra geri dönüp, şans oyunları oynatılan markette kuponuna 1 milyon lira ikramiye çıktığını belirterek teyit etmelerini istedi.

Market çalışanı Kemal Süslü (59), kupona 1 milyon lira ikramiye çıktığını söyleyince emekli de "Parayı tahsil edince size de 100 bin TL vereceğim" diyerek ayrıldı.

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Müşterisine ikramiye çıktığını öğrenince esnaf olarak çok sevindiklerini belirten Süslü, talihlinin ismini gizli tutmak istediğini ve kararına saygı duyduklarını kaydetti.

20 liralık bilet aldı Kazı Kazandan 1 milyon lira kazandı


'MUTLU OLDUK'

Makinede 1 milyon lira ikramiye ibaresini görünce şaşırdıklarını da anlatan Süslü, "Olağanüstü bir sevinç yaşadı. Parayı alınca buradakilere 100 bin lira dağıtacağını söyledi. Biz de müşterimiz adına mutlu olduk. Çıkan biletin fotoğrafını afiş yaptırıp, iş yerimize astık. 20 liralık bilet aldı ve 1 milyon lira kazandı" dedi.

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