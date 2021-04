20′li yaşlarının başında işinden ayrıldı! Kendi işini kurdu, tüm dünyadan talep yağıyor

On yıldan fazla bir süre önce Pepita Marin, yeni başlayan çevrimiçi örme perakende işine odaklanmak için denetim firması PwC’deki işinden ayrıldı.

'We Are Knitters' olarak adlandırılan şirket, şu anda yılda yaklaşık 20 milyon Euro’nun (23,8 milyon $) üzerinde ciro yapıyor.

Marin, PwC’deki meslektaşı Alberto Bravo ile We Are Knitters’ı kurdu. İkili, İspanya’daki bir üniversite tarafından düzenlenen girişimciler için düzenlenen bir yarışmada 10.000 euro hibe kazandıktan sonra işinden ayrıldı.

Marin, CNBC’ye e-posta yoluyla, We Are Knitters ile “fırsatın gerçek olduğunu” hissettiği için kurumsal işinden ayrılabildiğini söyledi.

Marin, “Bir gün kendi patronum olacağımı biliyordum,” dedi. Marin yeni yetişmekte olan girişimcilere bir tavsiyede bulunarak, “Bunu yalnız yapma çünkü yolculuk uzun” açıklamasında bulundu.

SALGINDA EL SANATLARINDA YOĞUN TALEP YAŞANDI

Marin ve Bravo’nun We Are Knitters fikrinin, New York’ta bir meslektaşını ziyaret etmek için yaptıkları gezide, “Metroda örgü yapan havalı, yenilikçi bir kız” gördüklerinde ortaya çıktığını belirtti.

Meraktan denemeye karar veren Marin, kendi elleriyle bir şeyler yaratmayı hem rahatlatıcı hem de faydalı bulduğunu söyledi.

Bu eğilimin Avrupa’da henüz başlamadığını fark ettiler ve İspanya’da hala “eski moda” olarak kabul edilen bir hobiyi yeniden canlandırmak için bir iş fırsatı buldular.

Halk sağlığı kısıtlamaları nedeniyle insanlar evde çok daha fazla zaman geçirmek zorunda kaldıklarından, el sanatları salgın sırasında daha da büyük bir patlama yaşadı. Şirket salgın sırasında hem Avrupa'da hem de Amerika'da satışlarını arttırdı.

We Are Knitters öncelikle örgü setleri satıyor ve bazı geleneksel el işi perakendecilerinin aksine tamamen çevrimiçi yapıyor. Bu nedenle, fiziksel mağazayı kapatmak zorunda kalmadı.

Marin, pandeminin başlangıcından bu yana işletmenin aslında ”çok fazla büyüme” gördüğünü ve insanların kilitlenme sırasında örgü örmek gibi hobilere zaman harcamayı “tedavi edici” bulduklarını söyledi. Gerçekten de We Are Knitters, 2020 yılında yalnızca İngiltere’de bir önceki yıla göre yüzde 300′ün üzerinde satış artışı gördü.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara