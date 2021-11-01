20 gün süren yolu 6 günde tamamladılar

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, BAE’den yola çıkan ve İran’a Basra Körfezi üzerinden hareket ederek “intermodal taşımacılık” vasfı kazanan nakliye, iki ülke arasında TIR Karnesi kapsamında yapılan ilk taşıma oldu.

KISA SÜREDE TESLİMAT

Alüminyum ve silika cinsi eşyanın getirildiği sefer, BAE’nin Ras al Khaima kentinde başladı. Söz konusu yükler, deniz yolu etabında BAE’deki Sharjah Limanı’ndan İran’daki Bender Abbas Limanı’na Basra Körfezi üzerinden götürüldü. Sonrasında Türkiye’ye Gürbulak Sınır Kapısı’ndan giren yükler, İskenderun’a ulaştırıldı. Süveyş Kanalı geçişli Sharjah-Mersin güzergahında deniz yoluyla 20 gün sürecek taşıma, TIR Karnesi sayesinde bu güzergahla 6 ila 8 günde yapılabilecek. Böylece teslimat süresi üçte iki oranında azaltılacak. Nakliye masraflarının da ciddi oranda azalmasıyla alıcı ve göndericiler için avantaj oluşacak.

9.5 MİLYARLIK TİCARET

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Söz konusu süreç, Türk nakliyecilerin BAE varışlı taşımaları için de yapılabilecek. Türkiye ile BAE arasındaki karşılıklı ticaret son 5 yılda 9,5 milyar doları buldu. Bu nedenle söz konusu gelişmenin ithalat ve ihracata alternatif oluşturmasının yanında, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlaması bekleniyor.

İslamabad-Tahran-İstanbul kara ulaştırma koridoru üzerindeki ilk kara yolu taşıması da bu ay içinde TIR Karnesi kapsamında yapıldı.

PAKİSTAN İÇİN DE AYNI FORMÜL

Koridorun 5 bin 300 kilometrelik ilk seferiyle taşınan yükler, İstanbul Muratbey Gümrük Müdürlüğüne ulaştı. Seferde, Pakistan’dan ithal edilen bisiklet lastiği ve kumaş cinsi eşya getirildi. Pakistan ile kurulan bu koridorla halihazırda 1 ay süren deniz yolu taşımasının, kara yolunda 10 ila 12 güne indirilmesi ve iki ülke arasındaki ticaretin daha da hızlanması öngörülüyor. Özellikle konteyner krizinin yaşandığı bu dönemde ihracatçı firmalar için zaman ve maliyet avantajı sağlayacak bu yeni koridor da Türkiye’nin taşımacılık ve dış ticaret işlemleri için sürdürülebilir niteliğe kavuşması bakımından önem taşıyor.

TIR KARNESİ NEDİR?

TIR Karnesi, uluslararası kara taşımacılığını, dolayısıyla uluslararası ticaretin kolaylaştırılmasını sağlayan bir gümrük transit belgesi olarak kullanılıyor. Eşya, TIR Karnesi himayesinde hareket noktasındaki gümrük idaresinden varış noktasındaki yere kadar bir prosedür altında taşınıyor. Her TIR Karnesi’nin farklı bir referans numarası bulunuyor. Karne sayfa sayıları, hareket, varış ve transit olarak geçilecek ülke veya gümrük idaresi sayıları göz önüne alınarak farklı basılıyor. Bunun için TIR Karnesi açılırken hareket, transit ve varış gümrük idareleri sayısı hesaba katılarak sayfaları düzenleniyor. TIR Karnesi, tek bir TIR taşıması için düzenleniyor. Eşya, hareket, transit ve varış gümrüklerine TIR Karnesi ile beraber sunuluyor ve ilgili gümrük idaresine onaylatılıyor.