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20 bin liraya bakıcı bulunamıyor

#Bebek Bakıcısı#Pandemi#DOLAR
20 bin liraya bakıcı bulunamıyor

İstanbul’da son dönemde bebek ve çocuk bakıcısı bulmak zorlaştı. Pandemi nedeniyle aileler yatılı bakıcı istiyor. Ancak, yine pandemi nedeniyle yabancı bakıcı gelemediğinden ve kurlardaki artış nedeniyle fiyat yükseliyor. Bakıcıların maaşları son aylarda artarak 20 bin liraya kadar çıktı.

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Pandeminin etkisiyle çocuk veya bebek bakıcılığı daha çok yatılı olarak tercih edilmeye başlandı. Aileler, bakıcıların hastalık getirmesi korkusuyla kendi evlerinde kalmasını istiyor. Bakıcıların koronavirüs aşılarını da yaptırması gerekiyor. Haliyle bu durumda fiyatları yükseltiyor. Yabancı bakıcılar ise ülkelerine para gönderdikleri için maaşlarını dolar olarak almak istiyor. Artan döviz kuru da fiyatları yukarı çekiyor. Yine pandemi etkisiyle yapılamayan uçak seferleriyle birlikte Türkiye'de yabancı bakıcıların azalması da fiyatları yukarı yönde etkileyen unsurlardan biri oluyor.  

BİN 200 DOLARA ÇIKAN FİYATLAR

Çocuk bakıcıları en çok Filipinler, Türkmenistan ve Özbekistan vatandaşlarından tercih ediliyor. Türk bakıcılar ise fiyatlarının yüksek olması ve yatılı kalmamaları gibi nedenlerden tercih edilmiyor. Türkmenistan ve Özbekistan vatandaşlarının maaşları 800-900 dolar bazı durumlarda da bin dolara kadar çıkabiliyor. Filipinlilerin maaşları ise 1000-1200 dolar arasında değişiyor. Bu fiyatlara ayrıca sigorta primleri de ekleniyor. Yatısız bakıcılar yani sabah gelip, akşam gidenlerin maaşları ise 5 ile 7 bin TL arasında değişiyor.

EĞİTİM VE TECRÜBE BELİRLEYİCİ ETKEN

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Bakıcılar ailelerin beklentilerine göre belirleniyor. Yaş sınırlaması genel olarak 25 ile 45 yaş arasında oluyor. Yabancı dil isteyen bir kesim var, sadece "çocuğa iyi ve sağlık baksın, sevgi dolu olsun" diyen ayrı bir kesim de var. Daha çok çocuk bakımında personelin eğitimli olması, çocuğa bir şeyler katabilmesi anlamında beklentiler var. Çocuk gelişimi okuyan personeller sadece çocukla ilgilenip, odasının düzeni, yemesi, içmesi ve anaokuluna hazırlama gibi detaylarla ilgileniyor. Sadece lise mezunu olup daha önce çocuk bakmış, referansı ve tecrübesi olan personellerde var. Ailenin beklentisi hangi yöndeyse ona göre seçiliyor. Pandemi dolayısıyla anaokuluna çocuğunu göndermek istemeyen aileler, anaokulu öğretmenini evde çalıştırmak istiyor. Eğer eğitimli bir bakıcı istiyorsanız daha yüksek bir fiyat var, 8 ile 15 bin TL'ye kadar yatılı personel var. Gündüzcü çok da az olsa fiyatları eğitim durumuna, referansına, tecrübesine göre değişiyor.  

FİLİPİNLİLER TERCİH EDİLİYOR

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Filipinli bakıcı alanında olmazsa olmaz şey İngilizce öğretmesi, çocuğa ikinci dil verilmesi ve yatılı çalışması. Sakin, yumuşak karakterli ve disiplinli insanlar oldukları için Filipinliler çocuklarla iletişimde uzun süreli çalışabiliyor. Bütün bu kriterlerde aileler için tercih sebebi oluyor.  Türk yatılı bakıcıların maaşları 15-20 bin liraları buluyor. Türk bakıcılar yüksek fiyatlı olduğu için çok tercih edilmiyor. Ev içerisinde yapılan özel konuşmaları, tartışmaları Türk bakıcılara aynı dili konuştukları için rahatlıkla anlayabiliyor. Bu durumda tercih edilmiyor. Yani aileler yabancıların Türkçe bilmedikleri için ev içinde yapılan özel konuşmaları anlamamalarını tercih ediyor. 

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TALEP 3-4 KAT ARTTI

Bakıcı danışmanlığı yapan Olcay Nazlı Karakuş, fiyatların artışı konusunda, “Pandemiden sonra yatılı bakıcıya talep çok arttı; çünkü insanlar doğal olarak yatılı olmayan bakıcıları tercih etmiyorlar. Talep artışı neredeyse 3-4 misline çıktı diyebiliriz. Fiyat aralığı 800 dolar ile 1200 dolar arasında değişiyor ve hala dolarla ödeme yapılıyor. Sigortasıyla beraber 14-15 bin TL’yi bulan maaşlar konuşuluyor. TL’ye vurduğumuzda 10 bin TL’nin üzerinde sigortasıyla beraber 14-15 bin TL’yi bulan maaşlar konuşuluyor. 800-900 hatta bin dolara giden Türkmen ve Özbek bakıcılarla karşılaşıyoruz. Türklerin maaşları özellikle referans verebiliyorsa, daha önce ikiz bakmışsa, yeni doğan bakmışsa daha da yüksek oluyor. 15 bin ile 20 bin TL arası maaşlı Türk dadılarla karşılaşıyoruz” dedi. Bakıcı danışmanlığı yapan Yasemin Çizmeci ise “Türkmenistan’da kapıların kapanması, çok fazla Türkiye’ye gidip gelmemeleri gibi sebeplerden dolayı burada var olan personel sayısının azlığı fiyatların yükselmesine sebep oldu” bilgisini paylaştı. 

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#Bebek Bakıcısı#Pandemi#DOLAR

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