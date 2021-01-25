20 bin konutluk deprem dönüşümü

Geçen yıl 24 Ocak’ta 6.8 büyüklüğünde depremle sarsılan Elazığ’da yaralar sarılıyor. 41 insanın hayatını kaybettiği depremden sonra 77 bin bina inceledi; 4 bin 764 bina yıkıldı. Hasar tespit çalışmaları sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi 20 bin konutun inşasına başladı. Depremden 6 ay sonra 2 bin 500 konut hak sahiplerine teslim edildi. Bugün de, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle 5 bin 500 konut daha hak sahiplerine verilecek. Böylece 1 yıllık sürede toplam 8 bin konut tamamlanırken, kalan 12 bin konut hazirana kadar bitirilecek.

EN HIZLI DÖNÜŞÜM

Elazığ’da inşası süren konutlarda incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “8 bin konut teslim ederek verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşayacağız” dedi. Aradan geçen bir yıl içerisinde gece gündüz çalıştıklarına dikkat çeken Bakan Kurum, “Buradaki dönüşüm hamlemiz; Elazığ tarihinin en büyük, en kapsamlı, en hızlı deprem dönüşümüdür. Yaklaşık 100 bin Elazığlı kardeşimizin, çocuklarımızın hayatını ilgilendiren bir dönüşüm hamlesi gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

TALEBE GÖRE PROJE

Elazığ’da 20 bin, Malatya’da 6 bin deprem konutu inşa edildiğini belirten Bakan Murat Kurum, “Sürsürü, Bizmişen, Yazıkonak, Akçakiraz, Aksaray, Karşıyaka, Abdullahpaşa ve Gümüşkavak mahallelerimizde, 6 ay gibi kısa bir sürede, tam 2 bin 517 konutumuzu depremzede kardeşlerimize teslim ettik. Elâzığ’da TOKİ eliyle, 136 derslikli 8 okul inşa ediyoruz. Yine, Malatyalı kardeşlerimiz için yaptığımız 100’ü köy evi olmak üzere 1.195 konutumuzu da teslim ettik. Projelerimizi vatandaşlarımızın istekleri, talepleri, rızaları doğrultusunda yürütüyoruz” şeklinde konuştu. Edilen bilgilere göre 2 şehirdeki tüm deprem konutları 6 ay içinde tamamlanacak.

YENİ TESPİTLER DE VAR

Bakan Kurum, kısa süre önce Elazığ’da yaşanan 5.3 şiddetindeki depremden sonra orta hasardan ağır hasara geçen 3 bin 800 bağımsız bölüm tespit ettiklerini, bu konutlar için gereken çalışmaların en kısa sürede yapılacağını dile getirdi.

DEPREMZEDE 18 YIL FAİZSİZ ÖDEYECEK



Elazığ ve Malatya’da yapılacak konutların yatırım değeri yaklaşık 7 milyar TL’yi bulurken, hak sahiplerine daire bedeli üzerinden yüzde 40 indirim yapılacak. Teslim sonrası iki yılı ödemesiz dönem imkanı sunulurken, taksitler 18 yıl vadeyle faizsiz şekilde ödenecek. Rakam bölgesine göre 2+1’lerde aylık 600, 3+1’lerde aylık 700 TL’den başlayacak, 950 TL’ye kadar çıkacak.

BÖLGEDEN İZLENİMLER

Bakanlığın davetiyle gittiğimiz Elazığ’da hem şantiye alanlarını hem de tamamlanan projeleri gezdik. 14 kişinin hayatını kaybettiği Dilek Apartmanı’nda yeni evlerine yerleşen depremzedelerle konuştuk. Deprem korkusunu hala atlatamadıklarını belirten vatandaşlar yeni evlerinden memnun olduğunu dile getirdi. Yeni konutların hızlı yapılması konusuna vurgu yapan depremzedeler, “ Bu evlerde güvende hissediyoruz” dedi.

YATAY MİMARİ

5-6 katlı yapılarda yöresel mimari dikkat çekerken, inşaat kalitesi ‘orta üstü segment’ olarak tanımlanıyor. Abdullahpaşa Mahallesi’de yapılan projenin yüklenici firma yetkilisi inşaat malzemelerinin yüzde 80’inin yerli olduğunu ve yeni projelerle iç piyasanın da hareketlendiğini söyledi. Hatta inşaat hızı nedeniyle çevre illerden de malzeme temin edildiği belirtildi. Şehrin merkezinde 300 bin kişinin yaşadığını belirten yetkililer, 100 bin kişiyi etkileyen dönüşümle nüfusun 3’te 1’nin güvenli yapılara geçtiğini belirtiyor.