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2 yıldır gerçekleştirilmiyordu! Yunan adalarına feribot seferleri yeniden başlıyor

#Pandemi#Feribot#İzmir Feribot

Pandemi nedeniyle 2 yıldır gerçekleştirilemeyen Ege kıyıları ile Yunanistan adaları arasındaki feribot seferleri kısıtlaması, 7 Şubat’ta kaldırıldı. Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, kararın sevindirdiğini söyleyerek, "Yılda neredeyse 1,5 milyon yolcunun taşındığı Ayvalık-Midilli, Çeşme-Sakız, Kuşadası-Samos, Marmaris-Rodos gibi noktalarda feribot seferlerinin açılması, önemli bir turizm şekline dönüşecek" dedi.

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Ege kıyıları ve Yunanistan adaları arasında pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan feribot seferleriyle ticari ve özel yatlara uygulanan kısıtlamalar, 7 Şubat 2022’de kaldırıldı. Karar kapsamında, 49 yolcuyla sınırlandırılmak üzere feribotların Yunanistan'ın Kavala, Midilli, Sakız Adası, Vathi ve Pythagoreio, Samos, Myrina, Limni, Simi, Skala, Patmos, Meis’in yanı sıra Kos ve Rodos limanlarına girişine izin verildi. Yunan adaları ve Ege Denizi arasındaki 2 yıllık kısıtlamanın sonlanmasıyla deniz turizminde hareketlilik bekleniyor.

Seferlerin başlamasına yönelik açıklama yapan Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, "Yılda neredeyse 1,5 milyon yolcunun taşındığı Ayvalık-Midilli, Çeşme-Sakız, Kuşadası-Samos, Marmaris- Rodos gibi noktalarda feribot seferlerinin açılması, önemli bir turizm şekline dönüşecek. Bu sevindirici bir haber" ifadelerini kullandı.

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'KONTAK AÇMADILAR'

Seferlerin uzun süredir beklendiğini söyleyen Öztürk, "Seferlerin başlatılması, zaten beklediğimiz bir şeydi. Pandeminin pek çok Avrupa ülkesine yayılması nedeniyle feribotlarımız tabiri caizse kontak açmıyorlardı. Feribot seferleri önemli bir ticari ve turistik bir faaliyetti. Kasım ayı içerisinde 9’uncu Türkiye-Yunanistan Karma Komisyonu, İzmir’de gerçekleştirildi. Oradaki önemli konulardan bir tanesi de buydu. Ticaret ve Turizm bakanlıklarımızın Yunanistan’da yaptığı ikinci toplantıdan sonra 7 Şubat tarihi itibarıyla sınırlar tekrar açıldı. Kara yolu ve hava yolu sınırlarımız zaten açıktı" dedi.

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'YOLCU LİMİTİ 49 KİŞİ OLARAK BELİRLENDİ'

Feribot seferlerinin ticari tarafının da çok önemli olduğunu belirten Öztürk, "Yunan adalarından gelecek kişilerin Türkiye’de de ticari faaliyetlerde bulunacağını tahmin ediyoruz. 2 yıl boyunca her an başlayacakmış gibi herkes gemilerini hazır tuttu. Sektör gerçekten kan ağlamıştı. Dolayısıyla sektör için hayırlı bir haber oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Seferlerin açılmasıyla birlikte pandemi nedeniyle sistem kademeli şekilde işleyecek. Yolcu limiti 49 kişi olarak belirlendi. Bu sayı zaman içerisinde artacaktır. Pandeminin yayılışına göre çeşitli önlemler alınıyor. 72 saatlik PCR testi veya 24 saatlik antijen testleriyle Yunanistan’a giriş yapılabilir. Şahsi düşünceme göre seferler bahar aylarında başlar" diye konuştu.

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#Pandemi#Feribot#İzmir Feribot

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