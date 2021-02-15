2 yılda bitecekti 8 yıl geçti bitmedi

825 MİLYON ÖDENDİ

“Kasım 2010 tarihinde 25 ayda bitirilmesi koşuluyla 360 milyon TL bedelle ihale edilen söz konusu hatla ilgili kamu ihale mevzuatına ve sözleşmeye aykırı biçimde pek çok işlem yapıldığı Sayıştay raporunda yer almıştı. Konu yargıya taşınırken; 2012 ile 2018 tarihi arasında 11 ayrı değişik hakediş kapsamında firmaya toplam 825 milyon 138 bin 153 lira ödeme yapıldı. Hattın fiziki olarak yüzde 23’ünün tamamlanabildiği belirlenirken; buna göre 73 kilometre uzunluğundaki hattın 16.8 kilometre uzunluğundaki bölümüne 2018 yılında ödenen bedel 825 milyon TL olduğu Sayıştay tarafından da belirlendi.

Hatla ilgili yaptığımız hesaplamalar israfın boyutunu ortaya koydu. 2011-2018 yılları arasındaki ortalama dolar kuruna göre hesapladığımızda bir kilometrenin maliyeti 17.5 milyon dolar. Başka bir deyişle hattın bir metresinin maliyeti 17 bin 500 doları buluyor.”