2 yılda 1.3 milyar TL tasarruf sağladı

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Hepsiburada Pazarlama Grup Direktörü Görkem Dereli, “Hepsiburada Premium, Türkiye’de geliştirilen ilk e-ticaret üyelik bazlı sadakat programı. Bu programla, 38 milyon siparişte ücretsiz kargodan yararlanan Premium’lulara 1.3 milyar TL’lik tasarruf sağlandı.Premium’lulara iki yılda toplam 9.9 milyar TL’lik fayda sağladık ve müşterilerimizin alışveriş deneyimlerini bir üst seviyeye taşıma hedefimizi gerçekleştirdik. İki yıl gibi kısa bir sürede 2.6 milyon kullanıcıya ulaştık” dedi. Dereli ayrıca, Hepsiburada Premium’un ikinci yılına özel 16-22 Temmuz arasında indirim başlatacaklarını da söyledi. “Bu indirimler, kullanıcılarımızın gördüğü en iyi fiyatlar olacak. Ayrıca ek olarak her kategoride değişmekle birlikte sepet indirimleri de yapılacak” diye konuştu.