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GeriEkonomi 2 ülke arası seyahat yeniden başladı! İlk uçak indi, gözyaşları sel oldu
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Ekonomi
BBC TÜRKÇE
Haber Giriş: 19.04.2021 - 09:50 | Son Güncelleme:

2 ülke arası seyahat yeniden başladı! İlk uçak indi, gözyaşları sel oldu

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2 ülke arası seyahat yeniden başladı! İlk uçak indi, gözyaşları sel oldu

Koronavirüs sebebiyle birçok ülke uçuşlarını durdurdu. Bunlardan biri de Avustralya ve Yeni Zelanda'ydı. Her iki ülke de bugünden itibaren birbirlerine yeniden seyahate başladı. İlk uçak indiğinde gözyaşları sel oldu.

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  • Avustralya ve Yeni Zelanda arasında karantinasız uçuşlar başladı
  • Avustralya ve Yeni Zelanda arasında karantinasız uçuşlar başladı
  • Avustralya ve Yeni Zelanda arasında karantinasız uçuşlar başladı
  • Avustralya ve Yeni Zelanda arasında karantinasız uçuşlar başladı
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Avustralya ve Yeni Zelanda'da yaşayanlar bugünden itibaren, karantinaya girmek zorunda kalmadan iki ülke arasında seyahat edebilecek.

Covid-19 pandemisinin başlamasıyla, geçen yılın Mart ayından bu yana iki ülke arası seyahatlerde karantina zorunluluğu bulunuyordu. Ancak iki ada ülkesi de kısıtlamaları sıkı tutarak vaka sayılarını düşürmeyi başardı.

Bugün binlerce kişinin iki ülke arasında seyahat etmesi bekleniyor. Qantas, Jetstar ve Yeni Zelanda havayolları uçuş gerçekleştiriyor. Sydney Havalimanı'nda BBC'ye konuşan bir yolcu "Bugün bu kadar duygusal olacağımı tahmin etmemiştim" dedi.

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Yurt dışı uçuşlarında artışlar başladı

Ekim ayından bu yana Yeni Zelanda'dan Avustralya'ya gidenler birçok eyalete karantinasız girebiliyordu ancak bu uygulama Yeni Zelanda'nın endişeleri nedeniyle karşılıklı değildi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ortak yaptıkları açıklamada, seyahat özgürlüğü ile ekonomik hareketliliğin de artmasını umduklarını belirtti.

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Hepsi kapılarını açtı... Koronavirüs aşısı olan yolcuları kabul eden ülkeler belli oldu
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Yeni Zelanda'nın turizm gelirlerinin yüzde 40'ını Avustralyalı turistler oluşturuyor.

İki ülkede de koronavirüs kaynaklı ölüm sayıları çok düşük. Avustralya'da 910 kişi, Yeni Zelanda'da ise 26 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak Avustralya aşılamada geri kaldığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

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