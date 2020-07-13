2 milyonluk pazar hedefi

Haziran ayında otomotiv sektöründe satışların beklentinin üzerine çıkması, temmuzda bu trendin devam etmesi, pandemiye rağmen sektörün ciddi bir toparlanma sinyali verdiğini ortaya koymuştu. Sene başında 600 bin seviyelerinde olan toplam pazar tahminleri 700 bin adet seviyelerine kadar yükseldi. Ancak sanayi henüz tam olarak rayına oturmuş değil. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, ocak-haziran döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29 azalarak 518 bin 727 adet oldu. İhracat ise yüzde 37 azaldı, buna rağmen toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2020 yılının ilk altı ayında yüzde 14,4’lük pay ile ilk sıradaki yerini korudu. OSD Başkanı Haydar Yenigün, online olarak gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Otomotiv sektöründe talep beklenin çok üzerinde gelişiyor. Önümüzdeki yıl için 1 milyon tahminleri yapanlar var ancak planlamalarımızı uzun vadeli yaparak gerçek kapasitemiz olan 2 milyonu hedeflememiz gerekiyor” dedi.

İHRACAT SANAYİYİ ETKİLİYOR

Yenigün, Avrupa’nın tamamen durmasının Türk otomotiv sanayisini ciddi etkilediğini vurgulayarak, “İhracatta en büyük pazarımız Gümrük Birliği nedeniyle Avrupa. Durma, Türkiye’ye yansıdı. Otomotiv endüstrisi Avustralya, Orta Amerika, Güney Amerika hatta Kuzey Amerika’ya kadar her yere ihracat yapıyor. Rakamlar her yerde düştüğü için, nisan ayını neredeyse sıfırla kapattık. Haziran ayında yine bizi memnun eden bir kıpırdama oldu. Pandeminin ikinci dalgasının olmayacağı, alınan önlemlerin ülkele ekonomilerine olumlu etkiler yapacağı beklentisiyle ihracatımızın önümüzdeki çeyreklerde eski seviyelerinin yüzde 80-85’ine geleceğini öngörüyoruz” dedi.

'YATIRIMLAR YAKIN ZAMANDA GELECEK'

Volkswagen’in yatırımını iptal etmesi konusu ile ilgili görüş bildiren Haydar Yenigün, “Bugün koronavirüs etkileri Avrupa’da halen devam ediyor. Bu aşamada yatırımlar bu yüzden durakladı ancak Türkiye gelişmekte olan bir ülke. Bugün VW gelmedi diye üzülmemizi gerektirecek bir durum yok. Dünyada likidite sorunu çözüldüğü anda bir çok marka için birinci tercih Türkiye olacak. Yatırımlar en kısa zamanda Türkiye’ye gelecek ve bu sayede gerçek kapasitemiz olan 2 milyon seviyelerine çıkabileceğiz” şeklinde konuştu.

'KÂR EDEMESEK DE İSTİHDAM KORUNACAK'

Haydar Yenigün, “Şu anda üretim halen tam kapasitede değil. Sağlık için aldığımız önlemler de ek maliyetler getiriyor. Adetler beklenenin çok üzerinde olacak ve artıya çıkmamızı sağlayacak ancak büyük kâr etmenin önündeki engel, ek maliyetler. Buna rağmen hiç bir üreticinin işçi çıkartacağını düşünmüyorum. Kısa çalışma ödeneğinin zamanlaması ve uzatılması gibi alınan önlemler bu konuda çok yardımcı oldu” dedi.