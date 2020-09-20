2 milyon tatilci Antalya’yı seçti

Sağlıklı ve güvenli tatil imkânı sunan Antalya; Rusya, Ukrayna, Almanya, İngiltere, Polonya başta olmak üzere 170 ülkeden 2 milyon 3 bin 946 misafir ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın koordinasyonunda koronavirüs sürecinde başlatılan ‘Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı’ kapsamında kentteki birçok tesis, sertifikayla hizmet sunuyor. Alınan tedbirler sayesinde güvenli ve sağlıklı turizm hizmeti veren Antalya, salgın sürecinde de turistlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Antalya’ya en çok Rusya’dan turist gelirken bu ülkeden 703 bin 463, Ukrayna’dan 354 bin 518, Almanya’dan 239 bin 673, İngiltere’den 148 bin 535, Polonya’dan 47 bin 909 turist olmak üzere Asya’dan Avrupa’ya, Balkanlardan Afrika’ya birçok bölgenin 170 ülkesinden misafir, kente geldi. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, 1 Haziran’da normalleşme sürecinin başlamasıyla Hollanda, Ukrayna, ağustosta ise Rusya, Almanya başta olmak üzere farklı ülkelerden misafirlerin geldiğini söyledi.

BÜYÜK BAŞARI

Salgın sürecinde Türkiye’nin turist kabul ediyor olmasının önemine işaret eden Atmaca, “Tüm destinasyonlar kapalı, Türkiye’nin ve Antalya’nın açık olması sektörün çok büyük başarısı. Böyle bir salgın sürecinde, güvenli turizm sertifikasıyla alınan yolun ne kadar doğru olduğunu gösterdi. Rakamlardan ziyade otellerin açık olması, istihdam sağlıyor olmak en büyük başarı” diye konuştu. Atmaca, sağlıklı turizm sertifikasının tatilciler tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek, “Tatile gelenler sağlıklı turizm sertifikası sayesinde mutlu döndükleri için talep bir anda yükselmeye başladı” dedi.

REKLAMI TURİSTLER YAPTI

Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Kavaloğlu da sağlıklı turizmi ilk deneme yapan turistlerin, çok iyi reklam yaptığını söyledi. Ülkelerine dönenlerin tekrar rezervasyon yaptırdığını, arkadaşlarına önerdiğini aktaran Kavaloğlu, “Birçok ülkeden misafirlerimiz var. Tatil yapanların memnuniyeti sayesinde rezervasyonlarımız artarak geldi. ‘İşyerimden bile daha fazla tedbir almışsınız’, ‘Evimde bile bu kadar dikkat etmiyorum’ diyen misafirlerimiz oldu. Bu sene yurt içi pazardan da yurt dışından gelenlerden de çok ciddi rezervasyon aldık” dedi.

AVRUPA’DAN İYİ DURUMDAYIZ

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir de tatilcilerin, kurallara uyan turizmciler sayesinde koronavirüse yakalanmadığını belirtti ve şunları söyledi: “Turistler bu konuda bize teşekkür ediyor ve ‘Türkiye’de alınan tedbirler Avrupa’dan daha yüksek’ diyorlar.”

TEDBİRLER SONUÇ VERDİ

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler de, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un pandemi döneminde turizm sektörünü çok doğru yönlendirdiğini ifade etti. İşler“İnsan yoğunluğunun olduğu turistik merkezlerde vaka sayısının Anadolu’nun herhangi bir yerine göre çok daha geride olduğunu gördük. Bunun en önemli nedeni turizm neferi olan çalışanların ve bakanlıkların almış olduğu tedbirlerdir. Bu tedbirlere turizmci kadar dikkat edilirse virüse karşı vermiş olduğumuz mücadalede öne geçeceğiz” ifadelerini kullandı.