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2 milyon kişinin ehliyeti, kimlik kartına aktarıldı

#İçişleri Bakanlığı#Hayat Kimliğinle Kolay#Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
2 milyon kişinin ehliyeti, kimlik kartına aktarıldı

İçişleri Bakanlığı, 'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulaması ile 2 milyon 21 bin 570 kişinin sürücü belgesi bilgilerinin kimlik kartına aktarıldığını açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 21 Eylül 2020 tarihinde hayata geçirilen 'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulaması vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Uygulama ile birlikte sürücü belgesi bilgileri kimlik kartına aktarılan kişi sayısı 2 milyon 21 bin 570'e yükseldi. Dünyada ilk ve tek uygulama olan 'Hayat Kimliğinle Kolay' ile yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgiler, çipli kimlik kartlarına entegre ediliyor. Böylece vatandaşların, trafikte yanlarında ayrıca sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Yeni tip sürücü belgesi ve yeni tip kimlik kartına sahip olanlar, kimlik kartlarıyla nüfus müdürlüklerine başvurduklarında ya da kimlik değiştirmek için nüfus müdürlüklerine geldiklerinde bu hizmetten ücretsiz yararlanabiliyor.

EN FAZLA TALEP İSTANBUL'DAN

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Bu arada uygulamaya en yoğun talep, 327 bin 672 kişi ile İstanbul'dan geldi. İstanbul'u 161 bin 872 kişi ile Ankara, 82 bin 804 kişi ile İzmir, 79 bin 45 kişi ile Antalya, 63 bin 677 kişi ile Bursa takip etti. Ayrıca uygulamaya en çok gençler ilgi gösterdi. 25 yaş ve altı toplam 441 bin 831 kişi uygulamadan yararlandı. Erkeklerde sayı 1 milyon 516 bin 219 iken kadınlarda bu sayının 505 bin 351 olduğu görüldü.

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#İçişleri Bakanlığı#Hayat Kimliğinle Kolay#Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü