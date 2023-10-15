2 milyon haneye fiber ulaştıracak

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Türkiye’de 19 milyona yakın sabit internet aboneliğinin bulunduğunu ancak yalnızca 6 milyon abonenin fiber internet altyapısını kullanabildiğini hatırlatan TurkNet Genel Müdürü Cem Çelebiler, “Türkiye’de internet kullanım hızı ortalama 30 MB seviyesinde. TurkNet abonelerinin ise yarısı 100 MB diğer yarısı ise 1000 MB yüksek hızlı internet kullabiliyor. Bugüne kadar 1 milyon 200 haneye fiber altyapı sağladık. Yıl sonuna kadar 1 milyon 400 haneye, önümüzdeki yıl ise 2 milyon haneye fiber ulaştırma hedefimiz var” dedi.

İLK 3 HEDEFİ

Türk Telekom’un yüzde 57 gibi bir pazar payıyla lider olduğu sabit internet aboneliğinde en hızlı büyüyen şirket olduklarını da kaydeden Cem Çelebiler, “Şu anda yüzde 5 pazar payı ile 5. sırada yer alıyoruz. Birkaç yıl içerisinde 4. hatta 3. sıralara kadar çıkmayı hedefliyoruz. Müşteri memnuniyeti ve yüksek hızlı internetin makul fiyatlara kullanılması anlamında önemli işler yaptık. Kotasız yüksek hızlar, taahhütsüz yaklaşımlar gibi ortaya koyduğumuz birçok değer sektörde kabul gördü. Dolayısıyla farkı hızlı kapatıyoruz” diyerek sözlerini sürdürdü. 2019 yılından beri sadece yeni konutlara değil İstanbul, İzmir gibi birçok ilin eski mahallelerinee de fiber altyapı sağladıklarını hatırlatan Çelebiler, bu yönde yatırımlarını sürdüreceklerinin altını çizdi