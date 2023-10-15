×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

2 milyon haneye fiber ulaştıracak

Güncelleme Tarihi:

#Turknet#Cem Çelebiler#Fiber İnternet
2 milyon haneye fiber ulaştıracak
Taylan Özgür Dil
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2023 07:00

SABİT internet sağlayıcılarından TurkNet, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da düzenlediği ‘GigaFiber’ buluşması kapsamında şirketin abone sayısı, yatırım ve hedefleriyle ilgili güncel gelişmeleri paylaştı.

Haberin Devamı

Türkiye’de 19 milyona yakın sabit internet aboneliğinin bulunduğunu ancak yalnızca 6 milyon abonenin fiber internet altyapısını kullanabildiğini hatırlatan TurkNet Genel Müdürü Cem Çelebiler, “Türkiye’de internet kullanım hızı ortalama 30 MB seviyesinde. TurkNet abonelerinin ise yarısı 100 MB diğer yarısı ise 1000 MB yüksek hızlı internet kullabiliyor. Bugüne kadar 1 milyon 200 haneye fiber altyapı sağladık. Yıl sonuna kadar 1 milyon 400 haneye, önümüzdeki yıl ise 2 milyon haneye fiber ulaştırma hedefimiz var” dedi.

İLK 3 HEDEFİ

Türk Telekom’un yüzde 57 gibi bir pazar payıyla lider olduğu sabit internet aboneliğinde en hızlı büyüyen şirket olduklarını da kaydeden Cem Çelebiler, “Şu anda yüzde 5 pazar payı ile 5. sırada yer alıyoruz. Birkaç yıl içerisinde 4. hatta 3. sıralara kadar çıkmayı hedefliyoruz. Müşteri memnuniyeti ve yüksek hızlı internetin makul fiyatlara kullanılması anlamında önemli işler yaptık. Kotasız yüksek hızlar, taahhütsüz yaklaşımlar gibi ortaya koyduğumuz birçok değer sektörde kabul gördü. Dolayısıyla farkı hızlı kapatıyoruz” diyerek sözlerini sürdürdü. 2019 yılından beri sadece yeni konutlara değil İstanbul, İzmir gibi birçok ilin eski mahallelerinee de fiber altyapı sağladıklarını hatırlatan Çelebiler, bu yönde yatırımlarını sürdüreceklerinin altını çizdi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Turknet#Cem Çelebiler#Fiber İnternet

BAKMADAN GEÇME!