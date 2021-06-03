2 milyarlık yatırımın temelini attı

Pandeminin yarattığı belirsizlik ortamına rağmen gayrimenkul sektöründe yatırımlar devam ediyor. Sektörün geleceğine inanan ve yatırımda frene basmayan firmalardan biri de Tahincioğlu Gayrimenkul oldu. Şirket dün, İstanbul Çengelköy’de 1 milyar lira yatırım değerine sahip ‘Nidapark Çengelköy’ konut projesinin temelini attı. Salgın sürecine rağmen yatırım planlarına devam ettiklerine vurgu yapan Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, yeni projelerinin temel atma töreninde şunları söyledi:

İSTANBUL VE GÖCEK

“Hedeflediğimiz satış hedefimizi aşarak 2020’yi 2 milyar 250 milyon TL’nin üzerinde bir satış rakamı ile kapattık ve 2021 yılına çok güçlü bir şekilde giriş yaptık. Çengelköy projesinin yanı sıra bu sene İstanbul ve İstanbul dışında butik projelerimiz gündeme gelecek. İstanbul dışındaki projemiz için sona geldik. Göcek’te geliştirmeye devam ettiğimiz projemiz yakın bir tarihte ön satışa çıkacak. Tüm bunlarla birlikte yıl sonuna kadar 2 milyar liralık yatırım öngörüyoruz. Pandemi etkisi sürüyor ve ne yazık ki planlamalarımızı da etkiliyor. Temkinli olarak hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz.”



TARİHİ AĞAÇLAR

Nidapark Çengelköy projenin 36 bin 500 metrekarelik alanda hayat bulacağını anlatan Özcan Tahincioğlu, yatay mimari ve geniş yeşil alan planlamaları yaptıklarını söyledi. Tahincioğlu, “Projemiz arazisi üzerinde biri 300-350 yıllık, diğeri 150 yıllık olduğu tahmin edilen iki adet kızılçam ağacı var. Yeri geldi binaların yönü, yeri geldi tüm tasarımda ağaçlara göre plan yapıldı. Ayrıca yine iki adet tarihi yapı var. Bunların da aslına uygun şekilde restoresini yapacağız” dedi.

Projede metrekare satış fiyatları 25-28 bin lira arasında iken, daire fiyatları 2 milyon 990 bin liradan başlıyor. Tahincioğlu Gayrimenkul Genel Müdürü Mustafa Çakmak projeye yönelik şu bilgileri verdi: “5’er katlı 12 blokta 207 konutun yer aldığı butik projede 2+1’den 5.5+1 dubleksten oluşan farklı daire seçenekleri yer alıyor. Ön satış döneminde projenin yüzde 25’ini sattık. İki tane kampanyamız var. Birinde 36 ay sıfır faiz, diğerinde ise 60 ay 0.69 vade farkıyla masrafsız, kendi finans imkanlarımızla seçenek sunuyoruz.”



YENİ ETAPLAR SATIŞA ÇIKACAK

Mevcut projelerinde yeni etapların satışa çıkarılacağını dile getiren Özcan Tahincioğlu, “Nidapark İstinye projesinin yeni etabı Nidapark İstinye Vadi ön satışa çıkıyor. Nidapark Küçükyalı’da 1. faz satışları çok kısa sürede tamamlanan dükkanların 2. fazının ön satışına da başlayacağız. Dükkanlara 60 ay 0 vade farkı ve 1 yıl ötelemeli banka kredisiz sahip olunabilecek. Emlak Konut GYO güvencesiyle yürüttüğümüz bu iki projede anahtar teslimler de devam ediyor” şeklinde konuştu.

MALİYET ARTIŞI FİYATA YANSIR



İnşaat sektöründeki maliyet artışı sorununa da değinen Özcan Tahincioğlu, tüm dünyada yükselen emtia fiyatlarının gayrimenkul sektörü açısından zorlayıcı hale geldiğine dikkat çekti. Tahincioğlu, “Geçen yıl 401 dolar olan demir, bu yıl 840 dolar. TL bazında bakarsak yıllık fiyat artışı yüzde 120 oldu. Hazır betonda aynı dönemde yüzde 40 fiyat artışı yaşadı. Maliyet artışları sektörün kanayan yarası. Özellikle planlaması yeni yapılan projelerde maliyet artışları daha fazla etkili oluyor. Tüketicilere yansımaması imkansız olacak. Şu anda halen nispeten konut alımı için fırsatlar olan bir dönemdeyiz. Bundan sonra ise en az enflasyon oranının üzerinde bir yansıma kaçınılmaz olacak” diye konuştu.

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