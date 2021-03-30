2 milyar TL tasarruf yapıldı

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Bakan Kurum’un yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi. Bakan önergesinde, “Hem ekosisteme hem canlı cansız yaşama hem halk sağlığına zarar veren hem de çevreyi en çok kirleten tek kullanımlık plastiklerin ülkemizde yasaklanması kararı ne zaman alınacaktır?” sorusunu yöneltti. Bakan Kurum, Bakan’ın önergesine verdiği yanıtta, plastik poşet kullanımı ile ilgili özetle şunları paylaştı:

8 MİLYAR TON PLASTİK

“Hayatımıza 20’inci yüzyılın başlarında giren plastiklerin, dünya genelinde 1950’li yıllarda 1.5 milyon ton civarında olan üretim değerleri, günümüzde yıllık bazda 335 milyon tonu aşmıştır. Bugüne kadar üretildiği düşünülen 8 milyar ton plastik malzemenin en az yarısının atık hâlinde doğaya bırakıldığı, ağırlıklı olarak denizlerde ve okyanuslarda biriktiği görülmektedir. Ortalama kullanım ömrü 15 dakika olan ancak doğada çözünmesi bin yılı bulabilen plastik poşetlerin sadece yüzde 1’i geri dönüştürülebilmektedir.

290 BİN TON ATIK

2019 öncesinde, Türkiye’de plastik poşet üretimi miktarının yıllık 35 milyar adet civarında olduğu ve yine Türkiye’de bir kişinin, yılda ortalama 440 adet plastik poşet kullandığı bilinmektedir. Ülkemizde 1 Ocak 2019 tarihi itibari ile plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulaması başlatılmış ve satış noktalarında plastik poşetler ücretli olarak temin edilmeye başlanmıştır. 2019 ve 2020 yıllarında plastik poşet kullanımında yaklaşık yüzde 75’lik azalma gerçekleşmiş ve bu azalma oranı sadece atık yönetimi açısından değerlendirildiğinde 290 bin ton plastik atığın oluşumunun engellenmiş olduğu belirlenmiştir. 2019 ve 2020 yılındaki plastik poşet kullanımındaki azalma oranları ile ülkemizde plastik poşet üretimi için gerekli plastik hammadde ithali de önlenmiş ve yaklaşık 2 milyar Türk Lirası tasarruf edilmiş olmakla birlikte yaklaşık 12 bin ton sera gazı salımı da engellenmiştir. Diğer taraftan, Ülkemizde Sıfır Atık Projesi kapsamında yürütülen atık önleme ve azaltıma yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Tek kullanımlık plastiklerin satış ve kullanımına ilişkin faaliyet planlaması çalışmaları gerçekleştirilmektedir.”

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