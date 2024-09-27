2 milyar dolarlık ‘kent’ kuruyor... Yüzlerce gecekondu olan mahalle dönüşüyor

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HAK SAHİPLERİ BORÇLANMADI

Yaklaşık 6.5 yıllık çalışmanın sonunda bölgede dönüşüm başladı, yeni yapılacak projenin detayları da dün basınla paylaşıldı. Yeni projeye geçmeden önce, hak sahipleri açısından önemli detayı paylaşmakta fayda var. Şirket temsilcilerinin verdiği bilgiye göre; Yüzde 100 uzlaşma ile dönüşüm başladı, ‘yerinde dönüşümle’ bölge halkının başka yere taşınmadan ve borçlandırılmadan ev sahibi olması sağlandı.

MASTER PLAN HAZIRLANDI

İBB iştiraki olan Kiptaş’a ait arsada Mesa-ASL işbirliği ile gerçekleştirilen ve ‘Kent Etiler’ adı verilen proje için 750 milyon dolar yatırım yapılırken, projenin tamamlanmasıyla ortaya çıkacak değer 2 milyar dolar olarak açıklandı. 200 dönüm arazi üzerinde, 5 ayrı etapta yatay mimariye sahip 47 bloktan oluşan projede 1220 konut, 166 ticari alan ve 96 ofis yer alacak.

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Projenin lansman toplantısında konuşan Mesa Holding CEO’su Mert Boysanoğlu, projenin çalışmalarının yaklaşık 6.5 yıl önce başladığını, bir yıl önce de ruhsatı alarak inşaata geçtiklerini söyledi.

580 BİNA YIKILDI

Zor ve uzun bir süreçten geçseler de projeye inandıklarına vurgu yapan Boysanoğlu, “Etiler, İstanbul’un nadir doğru yapılaşan bölgelerinden biri, binalar az katlı. Ancak yapı stoku oldukça eskimişti. Yeni projeye başlarken ‘yaşam’ ve ‘çevresine değer yaratma’ kavramlarını odağımız aldık. Master plan, çevre düzenlemesi, konut ve ticari mimarimiz, yeşil alan ve sosyal donatılar bu iki temel unsur çerçevesinde ele alındı. Küçük ölçekli modern bir kent oluşturduk, bu nedenle de adına Kent Etiler dedik” diye konuştu. Bölgede 580 bina ve 780 birimin yıkıldığını anlatan Boysanoğlu, “Projede yer alan 647 konut ve 51 ticari ünite hak sahiplerine ait olurken, 561 konut ve 262 ticari ünite de satışa sunuluyor” dedi.

Mesa-ASL Genel Müdürü Ersin Babacan da, metrekare fiyatlarının 9 bin dolardan başladığını belirtirken, projenin bulunduğu bölgeden ve şehrin çeperlerinde müstakil evlerde yaşayıp şehre dönmek isteyenlerden talep aldıklarını söyledi.

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‘EKONOMİ DÜZLÜĞE ÇIKINCA KENTSEL DÖNÜŞÜM HIZ KAZANIR’

Dönüşümün en doğru örneklerinden birini hayata geçirdiklerini belirten Mesa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, ülke genelindeki dönüşüm süreci için şu değerlendirmeyi yaptı: “Dönüşüm projelerinin daha hızlı gelişmesi için ekonominin size bazı artılar veriyor olması lazım. Konut fiyatlarındaki artışla ilgili genelde müteahhite yükleniliyor. Ancak fiyatı artıran ana unsur arsanın kendisidir. Önemli olan arsa üretimidir. Çok arsa üretilirse arsa değerleri de aşağı çekilir ve fiyatlar düşer. Diğer türlü müteahhitlerin ve geliştiricilerin fiyata sahip çıkma şansı yok.”

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İstanbul’da depreme dönük çok önemli adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Boysanoğlu, “Dönüşümde de hak sahipleri arsa sahibi oluyor ve inşaatı yapmak için de bir değer oluşturmak ve onu satmanız gerekiyor. Satacak gücünüz olmadığı sürece yapma şansınız yok. Enflasyonun düşmesiyle birlikte ekonomide düzlüğe çıkmamız halinde bu işin daha hızlı gelişeceğini düşünüyorum. Başka da bir yol göremiyorum. Eğer devlet yeni bir takım büyük çaplı arsalar üretip, sıkıntılı konutlarda yaşayanların oralarda yaşama isteğini sağlayabilirse daha hızlı olabilir” dedi.