2 milyar dolarlık endüstri fuarda bir araya geliyor

Türkiye’de yatak endüstrisi alanında faaliyet gösteren büyük ihracatçı firmaların bir araya gelerek oluşturduğu, şu an 83 firmaya ulaşan ve sektörün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA), fuarın da ivmesiyle 2020 yılındaki 2 milyar dolarlık ihracatını 2023'te 3 milyar dolara taşımayı hedefliyor.



Türkiye yatak yan sanayi üreticilerinin globalde rekabet gücünü artırmak, iş olanaklarında fırsat eşitliği sağlamak amacını taşıyan fuar IBIA EXPO, yatak üretimine tedarik sağlayan makine, kumaş, yay, sünger, iplik, kimya, elyaf ve diğer yardımcı ürünlerle yaklaşık 10 farklı alt kategoriden katılımcısıyla yurtiçi ve yurtdışı ziyaretçileri buluşturacak.



DÜNYA GENELİNDEKİ 31 MİLYAR DOLARLIK İHRACATTA TÜRKİYE YATAK ENDÜSTRİSİ 14. SIRADA



Sektörün dinamiklerine hakim ve dernek kurulmasında öncülük eden IBIA Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, “Türkiye’de sayıca çok fazla miktarda yan sanayi ve teknoloji firması yok, ama yaklaşık 160 firmayla ihracat rakamlarında önemli bir yer teşkil ediyor. Ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan sektörümüzü yurtiçi-yurtdışı her platformda derneğimiz çatısı altında temsil edeceğiz. Sektörümüz, potansiyeli yüksek hedeflerle ilerliyor. Şu an sayısı 160’ın üzerinde olan firmalar, global pazara açılmaya hazır” dedi.



Sektörün ihracat rakamları yanı sıra istihdama sağladıkları katkıdan ve Türkiye’nin bu segmentteki dünya sıralamasından bahseden Güler, “Sektörümüzün rakamsal büyüklüğüne gelince, çok parlak bir tablo ortaya çıkıyor. Sektör firmalarının üretimleri 3 milyar dolar, ihracatları ise 2 milyar dolar civarında ve 25.000 kişilik bir istihdama sahip. Yakın gelecekte bu konuda önde olan ilk 3 ülke arasına girebileceğimizi düşünüyorum. Dünya genelinde 31 milyar dolarlık ihracat hacmi olan yatak üretiminin içerisinde de Türkiye 14. sırada yer alıyor” dedi.



YATAK ENDÜSTRİSİ BU TOPLANTIDA BULUŞTU



Türkiye’nin yatak üretiminde önde gelen markalarından, Bellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş, Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen, Yataş Ürün Grubu Sorumlusu Özkan Özkul ve İTHİB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sami Aydın’ın da bulunduğu IBIA EXPO basın toplantısında yatak sanayisinin ticari hacmi gündeme geldi.



Toplantıda söz alan Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen, “Yatak sektörü endüstrisi ve üretimiyle birlikte hareket etmesi gerekiyor. Yurtdışı fuarlarına katıldıkça global marka haline gelmenin kaçınılmaz olduğunu gördük. Yatak denilince nitelikli ürün yapmak gerekiyor. IBIA EXPO’nun çok etkili olacağından eminim” dedi.



Bellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş IBIA EXPO fuarı görüşlerini, “IBIA Derneği’nin kurulması tüm sektör adına oldukça önem arz ediyor. Verilerin toplanması ve doğru analizin yapılması AR-GE çalışmalarımıza yön verecek. Pazar odaklanması sorununu ortadan kaldıracak bu yapılaşma ve fuar hepimizi memnun edecek” şeklinde belirtti.



Yataş Ürün Grubu Sorumlusu Özkan Özkul “IBIA Derneği’nin sektör adına hayırlı olmasını ve temenni ediyoruz” dedi.



İstanbul Tekstil İhracatcıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sami Aydın, “IBIA’nın sektöre öncülük edecek, rekabeti önleme faaliyetlerinde bulunacağına ve fuarın ihracat rakamlarımıza etki edeceğine eminim” dedi.



İstanbul, Bursa ve Kayseri başta olmak üzere Türkiye’nin pek çok ilinden katılım sağlayan sektör temsilcileri iş ağının geliştirilmesi ve dünya pazarında markalarının duyurulması için önemli fırsat sağlayacak IBIA EXPO için oldukça heyecanlı bir bekleyiş içindeler.



FUARCILIK SEKTÖRÜ 2022’DE ALTIN YILINI YAŞAYACAK



Ülkemizin önde gelen fuarlarının organizasyonlarını gerçekleştiren ve sektörde büyük başarılara imza atan BİFAŞ (Birleşik Fuar Yapım A.Ş.) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural, “IBIA EXPO, 15.000 m2 net kapalı alanda 6-9 Ekim 2022 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek ve bu fuar daha ilkinde uluslararası olacak. Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı'nın sektöre önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Yurtiçi ve yurtdışından yüzlerce firmaya ev sahipliği yapacağız. Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği Başkanı Sayın Osman Güler’in de ifade ettiği gibi, hedefimiz, firmalarımızın dünyadaki yatak yan sanayi firmalarıyla rekabet etme güçlerini artırmak ve yeni pazarlar bulmalarına yardımcı olmaktır”



Pandeminin izlerinin hizmet sektöründen yavaş yavaş kalkmasıyla fuar sektörü de eski günlerine geri dönmeye hazırlanıyor. Fuarların ticarete olan katkısı ilgili konuşan Vural, IBIA EXPO’nun 2022 hedeflerinden şöyle bahsetti, “Fuarda, Türkiye’den ve yaklaşık 70 ülkeden 20.000 ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz. 200'ün üzerinde sektöründe lider firma ve üreticinin katılımıyla İstanbul Fuar Merkezi’nde IBIA EXPO ismiyle ilk defa kapılarımızı açacağız. Fuarda alıcı ülkelerden binlerce ziyaretçi, iş insanları, özel alıcılar, yatırımcılar ve önde gelen üretici markaları ağırlamanın yanı sıra B2B toplantılarıyla da iş ağı geliştirilmesi için hazırlıklarımıza başladık.”



IBIA Expo, 6-9 Ekim 2022’de İstanbul Fuar Merkezi’nde tüm profesyonel ziyaretçilerine kapılarını açacak.