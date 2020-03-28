2 haftada 5 yıllık hizmeti verdi

Başak Değim Taşpınar, Türkiye’nin başarılı genç kadın girişimcilerinden biri. ‘Hizmet piş ağzıma düş’ sloganıyla kurduğu Armut.com, 2011 yılından bu yana adım adım büyüyor. Armut.com şemsiyesi altında başta evle ilgili hizmetler olmak üzere 2 binden fazla hizmet alanını barındırıyor. Bu hizmetlerden en öne çıkanı da ev temizliği. Armut.com, Türkiye’de 10 Mart’ta Sağlık Bakanı’nın ilk koronavirüs vakasını açıklanmasından sonra rekora koştu. 11 Mart’ta ev ve işyeri dezenfeksiyon hizmetleri taleplerinde rekor artış yaşandı. Armut.com’un fikir annesi ve kurucusu Taşpınar’a koronovirüs sonrası yaşadıklarını ve bu süreçte eve hizmetlerindeki değişimi sordum. Taşpınar’ın verdiği bilgilere göre, şubat ayının ilk 11 gününe göre, ev hijyeni taleplerinde mart ayının ilk 11 gününde gelen taleplerdeki artış yüzde 866’yı buldu. 2020’nin ilk 3 ayında (11 Mart tarihine kadar) dezenfeksiyon hizmetine gelen talepler, 2019 yılı boyunca gelen taleplerden yüzde 20 daha fazla oldu.

116 KAT ARTIŞ YAŞANDI

Dezenfeksiyon hizmetinde tüm zamanların en çok talebi 16 Mart Pazartesi günü geldi. Bu tarihteki veriler, dezenfeksiyon taleplerinin bir önceki haftaya göre 116 katına çıktığını gösterdi.

Aynı verilere göre, 2020’nin ilk gününden itibaren dezenfeksiyon hizmetine gelen taleplerin, 2014-2019 yılları arasında gelen tüm taleplerden fazla olduğu görülüyor. Armut yalnızca evlere değil okul, iş yeri ve anaokullarına yönelik de hizmetler verdi. Bu süreçte en çok talep artışı da ofis temizliğinde yaşandı. İş yeri temizliği talebi de en çok eczanelerden geldi.

ZORLUKLAR İŞ KURDURDU

Taşpınar’ın hikayesi, yenilikçiliği ve ilk olma özelliğiyle dikkat çekiyor. Bundan 9 yıl önce 3 kişiyle birlikte bir odada kurduğu Armut.com, bugün İngiltere, Suudi Arabistan, Mısır ve Romanya’da da büyüyen, 400 bin kişiye ulaşan, 2 bin alanda hizmet veren bir büyüklüğe ulaştı. Türkiye’de kendi alanında rakipsiz olan Armut.com’u kurma fikri, Taşpınar’a bir süre yaşadığı yurtdışından Türkiye’ye dönüş yaptıklarında geldi. Aslında ‘girişimci olmayı’ hiç planlamamıştı. Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği’nden mezun olan Taşpınar Amerika’da Loyola Üniversitesi’nde master yaptı. İş kariyerine de ABD’de başladı. ABD’de Coca Cola, Morgan Stanley, Nielsen ve Revlon’da çalıştı. 2010 yılında oğlu dünyaya geldiğinde eşiyle Türkiye’ye dönüş kararını aldı. O dönemde evde tadilat ve taşınma işlerinde yaşadıkları zorluklar bu fikri aklına getirdi. Ama yine o dönemde Tat ve SEK markalarında profesyonel olarak çalışmaya devam etti. Ancak işinin ilk yılında oğlunun geçirdiği bir hastalık sonrası hayatının akışı değişti. Ve uzun süredir kafasında olan heyecan duyduğu fikri hayata geçirmeye karar verdi. 2011 yılında Armut’u kurdu.

VAZGEÇMEDİ HIZLA BÜYÜDÜ

Ev temizliği ve tadilat konularında hizmet verenlerle, bu hizmetlere ihtiyaç duyanları bir sitede buluşturdu. Tabii ki en zoru alışkanlıkları değiştirmekti. İlk 3 yıl çok zorlandılar. O dönemde çevresindeki birçok kişi “Mis gibi işin vardı, böyle bir iş kurdun, risk aldın” diyordu. Ancak Taşpınar, aynı zamanda ortağı olan eşinin de desteğiyle bu işten vazgeçmedi. Adım adım büyüdü. Ev hizmetlerine kişilere yönelik hizmetler eklendi. 2014 yılında Armut.com Hummingbird Ventures’tan 3.5 milyon lira destek aldı. 2016’da Addventure ve Hummingbird Ventures’ten 11.2 milyon dolarlık ek yatırım geldi. Armut.com aldığı bu yatırımlarla birlikte yurtdışına da açıldı. İngiltere, Mısır, Romanya, Suudi Arabistan’da Homerun markasıyla hizmet vermeye başladı. Armut.com Türkiye’de en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi arasına girdi.

NANO GÜMÜŞ DEZENFEKSİYON İSTENİYOR

Dezenfeksiyon hizmeti tam olarak nedir? Evde veya ofislerde kişilerin yaptığı temizlikten farkı nedir?

Dezenfeksiyon hizmeti, ortak kullanım alanlarının hastalığa sebep olabilen virüslerden ve mikroorganizmalardan arındırılması işlemi. Özel dezenfeksiyon ürünleriyle yapılıyor. Bizden en çok Nano Gümüş dezenfeksiyon istendi. Nano Gümüş dezenfektanların insana faydalı bakterilere zarar vermediği, ancak patojen yani hastalığa sebep olabilen bakterileri ve virüsleri yok ettiği biliniyor.

ONLINE TAKVİYE DERS TALEBİ ARTTI

Online hizmetler veriyorsunuz. Bu alanda en çok talep artışı hangi alanda yaşanıyor?

Geçen aya göre ‘uzaktan’ kelimesiyle aranan taleplerde yüzde 38’e varan bir artış gözlenirken, halen sınavlara hazırlanan öğrencilerin online özel derslerle çalışmayı sürdürdüğü görülüyor. Uzaktan eğitim sürecinde evde çocuklarıyla vakit geçiren ve çeşitli aktivite arayışında olan ebeveynler, uzaktan hobi özel derslere yöneldi. Boş vakitlerini evde geçiren çocuklara yönelik aktiviteler arasında en çok tercih edilen yabancı dil özel dersler, İngilizce, Almanca, Fransızca ve İtalyanca oldu. Uzaktan yapılabilen hobi özel derslerde; piyano, gitar, şan, keman, yan flüt ve resim özel dersleri öne çıkıyor.

Yemek yapma ve kiloyu korumakla ilgili de sosyal medyada çok paylaşım var. Bu sizin hizmetlere de yansıdı mı?

Psikolog, diyetisyen, spor hocaları yani antrenör arayışları da katlandı. Psikolojiyi sağlam tutmak için bireysel ve grup terapilerine de çok ilgi var.