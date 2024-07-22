2. el otomobil satışında son 5 yılın en düşük haziranı görüldü: İkinci el kontak kapattı

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Sıfır otomobil pazarı markaların yarattığı finansman çözümleriyle temposunu korurken ikinci el otomobil pazarı haziran ayında son 5 yılın en düşük haziran ayı seviyesini gördü. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı “Motorlu Kara Taşıtları, Haziran 2024” verilerine göre, haziranda devri yapılan otomobil sayısı bir önceki yılın haziran ayına göre yüzde 25.3 azalarak 435 bin 828 adet olarak gerçekleşti. Yılın ilk altı aylık döneminde ise devri yapılan otomobil sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17.7 azalışla 3 milyon 224 bin 873 adet oldu.

TEMMUZ DÜZENLEMELERİ

Haziran ayı sonuçları, ekonomi yönetiminin Orta Vadeli Program kapsamında aldığı önlemlerin büyük bir bölümü krediye bağlı olan ikinci el satışlarında etkisini gösterdiğini ortaya koyarken, bu dönemde pazarın daralmasında 7 Temmuz’da devreye giren GSR2 yönetmeliği nedeniyle markaların sıfır km araçlarda yaptığı ek indirimler ve 8 Temmuz’dan itibaren Çin’den gelen araçlara yüzde 40 ilave gümrük vergisi uygulanması da etkili oldu. İkinci el otomobillerde “en düşük haziran” son olarak 2019 yılında 399 bin 916 adetlik satışla gerçekleşmişti.

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FİYATLARDA ARTIŞ HIZI YAVAŞLADI

İkinci el araç pazarında aylardır yaşanan durgun seyir fiyatlardaki artış hızını da yavaşlattı. TÜİK verilerine göre, Ocak-Haziran 2024 döneminde enflasyon yaklaşık yüzde 25 artarken, aynı dönemde dolar/TL kurunda yüzde 10 artış görüldü. Buna karşılık ikinci el otomobil pazarında fiyat artışı yüzde 6 seviyesinde kaldı. Durgunluğun zirve yaptığı haziran ayında ise ikincil el araç pazarının genelinde model bazlı olarak 2 ila 4 arasında fiyat düşüşü görüldü ancak fiyatlardaki düşüş daha çok orta ve üst segmentlerdeki modellerde gerçekleşti.

FIRSAT DÖNEMİ OLABİLİR Mİ

İkinci araç platformu VavaCars’ın Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, ‘’Haziran ayında taşıt kredisi ve taksitli kredi kartı ödemesi gibi finansman çözümlerinde yaşanan daralmaya bağlı olarak, tüketici talebinde bir yavaşlama gerçekleşti. Yeni yönetmelik öncesi satışı hızlandırılmaya çalışılan eski üretim sıfır araçlardaki ciddi kampanya ve indirimler de bu yavaşlamada etkili oldu. Tüm bu gelişmelere baktığımızda, fiyat düşüşüne sebep olan talep daralması aynı zamanda biriken ve ertelenen talep anlamına geliyor. Böylece ikinci el araç alımında fırsat dönemine girdiğimizi öngörüyoruz” dedi.

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‘SIFIRDA KAMPANYA SAVAŞLARI SÜRECEK’

-Otomotiv veri şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın ise temmuz ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarının yine 100 bin adet seviyesinde kapanarak temposuna devam edeceğinin altını çizerken, ikinci el araç pazarında 2024 yılının satışlar açısından zor geçmeye devam edebileceğini belirtti. Yalçın, “Mevduat faizleri bu şekilde yüksek kalmaya devam eder, kredi muslukları açılmaz ve döviz kuru stabil seyrini korursa sıfır kilometre araç fiyatlarının çok fazla artacağını düşünmüyorum. Yılın ilk yarısında gördüğümüz kampanyalar bu pazar koşullarında yıl sonuna kadar devam edecek yani kampanya savaşları sürecektir. İkinci elde ise işler oldukça zor. Sıfırdaki kampanyalar ikinci eli doğrudan etkiliyor ve 0 km ile 2. el arasında fiyat makasının daralmasına neden oluyor” değerlendirmesinde bulundu.