2. el otoda belgeli dönem

İkinci el araç ticaretinde yeni dönem başladı. Önceki gün yapılan yönetmelik değişikliğiyle, ikinci el araçların satış kuralları yeniden belirlendi. Buna göre, ikinci el araçların satışı yetki belgesine sahip işletmeler tarafından yapılacak. Yetki belgelerinin 31 Ağustos’a kadar alınması gerekecek. Bir yıl içinde 3’den fazla satış yapanlar da bu kapsamda değerlendirilecek. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sektördeki suni fiyat artışlarını önlemek istediklerini belirtti.

HAKSIZ REKABET BİTECEK

Pekcan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Düzenlemelerle, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını, suni fiyat artışlarının ve kayıtdışılığın önlenmesini amaçlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu. İkinci el taşıt alım satımındaki nakit ödemelerde Güvenli Ödeme Sistemi’nin kullanılmasının zorunlu hale getirildiğini vurgulayan Bakan Pekcan, “Güvenli Ödeme Sistemi sayesinde, taşıt alım satımında yaşanan dolandırıcılık ve sahtecilik faaliyetleri ile çalınma riskleri bertaraf edilecek, para transferlerinin hızlı ve kolay biçimde yapılması ve kayıt altına alınması sağlanacak” dedi. Halen yetki belgesi olan işletmelere de 30 Haziran’a kadar süre verildiğini belirten Pekcan, “Bu işletmelerin, belgelerini 30 Haziran 2021’e kadar İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Bilgi Sistemine (İETTS) aktarmaları gerekiyor. Yükümlülüğün bu tarihe kadar yerine getirilmemesi halinde, işletmelerin yetki belgeleri iptal edilecek” diye konuştu.

Güvenli Ödeme Sistemi’nin avantajları neler?

- Uygulamayla birlikte nakit taşınması esnasında paranın çalınması veya kaybolması riskleri ortadan kalkıyor.

- Satış bedeli, noterde işlem gerçekleştirilmeden satıcını hesabına geçemeyeceğinden alım-satım daha güvenli bir şekilde gerçekleştiriliyor.

- Alıcı ve satıcı SMS ve elektronik posta ile bilgilendiriliyor.

- Satış işleminin iptal edilmesi durumunda, alıcı tarafından yatırılan para, kayıt esansında bildirilen banka hesabına iade edileceğinden dolandırıcılık gibi hileli davranışlardan zarar görme riski ortadan kalkıyor.

- Yeni uygulamayla bloke, çek ve benzeri masraflarla karşılaşılmadan satış işlemleri gerçekleştiriliyor.

İŞLEM GÜVENLİĞİ SAĞLANACAK

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “3 Şubat’ta tüm noterlerde uygulanmaya başlayan güvenli ödeme sistemi Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle ikinci el araç satışlarında zorunlu hale geldi. İşlem güvenliğini temin edecek uygulama vatandaşlarımıza hayırlı olsun” değerlendirmesinde bulundu.

10 MADDEDE İKİCİ EL OTOMOBİL SATIŞINDA YENİ KURALLAR

Önceki gece yayınlanan ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle, getirilen başlıca düzenlemeler şöyle oldu: