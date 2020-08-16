2. el otoda belgeli dönem
İkinci el araç satışıyla ilgili yeni bir yönetmelik yayınlandı. Buna göre bir yıl içinde bir kişi 3’ten fazla satış gerçekleştirirse satış yetki belgesine sahip olması gerekecek. Yetki belgelerinin 31 Ağustos’a kadar alıması gerektiğini açıklayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sektördeki suni fiyat artışlarını önlemek istediklerini belirtti. Pekcan, ikinci el taşıt alım-satımındaki nakit ödemelerde Güvenli Ödeme Sistemi’nin kullanılmasının zorunlu hale getirildiğini vurguladı.
İkinci el araç ticaretinde yeni dönem başladı. Önceki gün yapılan yönetmelik değişikliğiyle, ikinci el araçların satış kuralları yeniden belirlendi. Buna göre, ikinci el araçların satışı yetki belgesine sahip işletmeler tarafından yapılacak. Yetki belgelerinin 31 Ağustos’a kadar alınması gerekecek. Bir yıl içinde 3’den fazla satış yapanlar da bu kapsamda değerlendirilecek. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sektördeki suni fiyat artışlarını önlemek istediklerini belirtti.
HAKSIZ REKABET BİTECEK
Pekcan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Düzenlemelerle, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını, suni fiyat artışlarının ve kayıtdışılığın önlenmesini amaçlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu. İkinci el taşıt alım satımındaki nakit ödemelerde Güvenli Ödeme Sistemi’nin kullanılmasının zorunlu hale getirildiğini vurgulayan Bakan Pekcan, “Güvenli Ödeme Sistemi sayesinde, taşıt alım satımında yaşanan dolandırıcılık ve sahtecilik faaliyetleri ile çalınma riskleri bertaraf edilecek, para transferlerinin hızlı ve kolay biçimde yapılması ve kayıt altına alınması sağlanacak” dedi. Halen yetki belgesi olan işletmelere de 30 Haziran’a kadar süre verildiğini belirten Pekcan, “Bu işletmelerin, belgelerini 30 Haziran 2021’e kadar İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Bilgi Sistemine (İETTS) aktarmaları gerekiyor. Yükümlülüğün bu tarihe kadar yerine getirilmemesi halinde, işletmelerin yetki belgeleri iptal edilecek” diye konuştu.
Güvenli Ödeme Sistemi’nin avantajları neler?
- Uygulamayla birlikte nakit taşınması esnasında paranın çalınması veya kaybolması riskleri ortadan kalkıyor.
- Satış bedeli, noterde işlem gerçekleştirilmeden satıcını hesabına geçemeyeceğinden alım-satım daha güvenli bir şekilde gerçekleştiriliyor.
- Alıcı ve satıcı SMS ve elektronik posta ile bilgilendiriliyor.
- Satış işleminin iptal edilmesi durumunda, alıcı tarafından yatırılan para, kayıt esansında bildirilen banka hesabına iade edileceğinden dolandırıcılık gibi hileli davranışlardan zarar görme riski ortadan kalkıyor.
- Yeni uygulamayla bloke, çek ve benzeri masraflarla karşılaşılmadan satış işlemleri gerçekleştiriliyor.
İŞLEM GÜVENLİĞİ SAĞLANACAK
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “3 Şubat’ta tüm noterlerde uygulanmaya başlayan güvenli ödeme sistemi Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle ikinci el araç satışlarında zorunlu hale geldi. İşlem güvenliğini temin edecek uygulama vatandaşlarımıza hayırlı olsun” değerlendirmesinde bulundu.
10 MADDEDE İKİCİ EL OTOMOBİL SATIŞINDA YENİ KURALLAR
Önceki gece yayınlanan ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle, getirilen başlıca düzenlemeler şöyle oldu:
- İkinci el araç alımı satımı için gerekli olan ve ticaret il müdürlükleri tarafından verilecek yetki belgeleri için, çalışma ruhsatında ikinci el taşıt ticaretinin bulunması gerekecek.
- Yetki belgelerinin 31 Ağustos’a kadar alınması gerekecek. Bir yıl içinde 3’den fazla satış yapanlar da bu kapsamda değerlendirilecek.
- İkinci el araç ticareti yapan yerlerdeki alım-satım sorumlularının 5 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası olmaması gerekecek.
- Alım satım sorumlularından en az birinin seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması şartı da aranacak.
- İkinci el araç ticareti için ilan veren işletmeler, araç satılırsa ilanı 3 gün içinde kaldıracak. Vatandaşların, ticari faaliyet kapsamında olmayan ikinci el taşıt ilanlarında ise herhangi bir kısıtlama olmayacak.
- İlanlarda tüketicileri yanıltıcı bilgi ve belgelere yer verilemeyecek.
- Araç ticareti yapmaya yetkili olmayan kişilerin ilanları kabul edilmeyecek. İlan siteleri bu işletmelerin üyeliğine izin vermeyecek.
- İkinci el araç satımlarında nakit ödemelerde güvenli ödeme sistemi kullanılacak.
- İkinci el otomobil satışı yapan işletme tarafından satışın yapıldığı tarihten 3 gün önce ekspertiz raporu alınacak.
- TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip ekspertiz işletmesi bulunmayan yerleşim yerlerinde bu kural geçerli olmayacak.
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