2. el otoda ‘6+6’ etkisi

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İKİNCİ el araç satışlarında spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçmek için yürürlüğe konulan ‘6 ay ve 6 bin kilometre’ sınırında bir hafta geride kaldı. Düzenlemenin ilk haftasında ikinci el araç fiyatlarındaki düşüş sınırlı olurken, galerilerin ilana koyduğu sıfır kilometre lüks ikinci el araçlarda daha belirgin fiyat düşüşleri görüldü. Buna göre, sınırlamanın yürürlüğe girdiği 16 Ağustos tarihinden 25 Ağustos tarihine kadar olan süreçte ikinci el araç piyasasında fiyatlar ortalama yüzde 5 geriledi. Lüks sınıfta ise köpük fiyatların ortalamanın daha üzerinde gerilediği ve yüzde 7’ye kadar düşüşler olduğu görüldü.

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LÜKSTE KÖPÜĞÜ ALDI

Örneğin; 6 ay ve 6 bin kilometre sınırlamasından hemen önce 1 milyon 975 bin TL’den satışa çıkarılan bir otomobilin fiyatı düzenlemeden sonra 1 milyon 915 bin TL olarak güncellendi. Yine lüks sınıftaki başka bir sıfır otomobilin fiyatı da 1 milyon 550 bin TL’den 1 milyon 50 bin TL seviyesine geriledi. Sıfır araç tedarikindeki sorunların azalması, kur veya vergi oranlarında aşağı yönlü bir hareket olmadan ikinci el araç piyasasında ciddi bir değişim olmayacağını vurgulayan uzmanlar ise, ‘6+6’ kuralının önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek fahiş ikinci el fiyatlarını engellemek açısından fayda sağlayacağının altını çizdi.

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3 ETKEN DÜŞÜRÜR

Otomotiv veri şirketi Cardata’nın CEO’su Hüsamettin Yalçın, “16-25 Ağustos arasında ikinci el araç piyasında ortalama yüzde 5 fiyat düşüşü gözlemlendi. Sıfır olarak ilana koyulan lüks ikinci ellerde ise bu oran yüzde 7’lere çıktı. Bu sınıfta çok ciddi bir köpük fiyat vardı. İlk günlerde bu köpüğün bir miktar da olsa azaldığını gözlemledik. 6 ay ve 6 bin kilometre sınırlamasının ikinci el fiyatlarında ciddi fiyat düşüşlerine yol açmasını beklemiyoruz. İkinci elde fiyatları düşürecek 3 ana etken var. Bunlar; sıfır araç tedarikinde sorunların bitmesi, kurda gerileme ve ÖTV matrah dilimlerinin yükseltilmesi” dedi. İkinci el pazar analizleri çıkaran Indıcata’nın Hürriyet için derlediği verilere göre, kurumsal şirketlerin satışa çıkardığı ikinci el araç fiyatlarında ise yüzde 1-1.5 düşüş oldu. İlan adetleri de yüzde 4-5 azaldı. İlan adetleri ise yüzde 4-5 düşüş oldu. Indicata Satış Direktörü Aslı Göker, “İkinci el araç fiyatları kur, üretim maliyetleri, vergi ve bulunurluk sıkıntısı nedeniyle yükseliyor. Bu konularda bir değişiklik olmadan sadece bu düzenlemenin fiyatlara büyük bir etkisinin olmayacağını düşünüyorum” dedi.

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DÜZENLEMENİN ASIL HEDEFİ NE?

ŞİRKETLERE getirilen ‘6 ay ve 6 bin kilometre’ sınırlaması ikinci el araç fiyatlarını düşürmek üzere hedeflenmiş bir uygulama değil. Sıfırda yaşanan sorunlar nedeniyle az sayıda gelen otomobilin galeriler tarafından satın alınıp ikinci elde ederinin çok üzerinde fiyatlara satışa konulması, bu fiyatların da piyasa ortalamasını yukarı çekmesi nedeniyle düzenleme yapıldı. Bu bakımdan, ikinci el araç piyasasında şu anda yaşanan düşüşleri fiyatların üzerindeki köpüğün bir miktar alınması olarak yorumlamak daha doğru. İkinci eldeki fahiş fiyatlara sadece şirketlerin değil, sıfır araç tedarikindeki sorunları fırsat bilip al-sat yapmaya başlayan şahısların da sebep olduğu bir gerçek. Geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuyla ilgili “100 bin mükellef RADAR’ımıza takıldı” demişti.