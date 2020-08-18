2. el cep telefonunda garantili dönem

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Bakanlığımızca hazırlanan ve son aşamaya gelen yeni düzenlemeyle, ikinci el piyasada sıklıkla alışverişe konu olan cep telefonu ve tabletler, belirli bir standartta yenilenerek, sertifikalı ve garantili bir şekilde tekrar satışa sunulabilecek” dedi.

‘YENİLENMİŞ ÜRÜN’

Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, yenilenmiş ürünlerin satışına yönelik düzenleme çalışmalarını anlattı. Pekcan şunları kaydetti: “Mevcut durumda, özellikle ikinci el cep telefonu piyasasında kayıt dışılığın ve güvensizliğin söz konusu olduğunu görüyoruz. Bu durumu ortadan kaldırmak, tüketicilerin güvenli bir şekilde ve sıfır ürünlere nazaran daha düşük maliyetle bu ürünleri satın almalarını sağlamak istiyoruz. Hazırladığımız yönetmelik taslağı, ülkemizde ‘yenilenmiş ürün’ sisteminin yasal altyapısını oluşturacak. Bu sayede, tüketicilerimiz kullanılmış teknolojik ürünlerini satarken veya ikinci el ürün alırken, güvenli bir şekilde hareket edebilecek. Satın aldığı yenilenmiş ürünle ilgili sorun yaşadığında da garantiden kaynaklanan haklarını kullanabilecek.”

EN AZ 12 AY GARANTİ

Pekcan, kullanılmış cep telefonu ve tabletlerin, bakanlıkça onaylı yenileme merkezleri tarafından belirli bir standarda göre yenilenebileceğine ve sertifikalı bir şekilde tekrar satışa sunulabileceğine dikkat çekti. Ticaret Bakanlığı’ndan “yenileme yetki belgesi” alarak faaliyette bulunacak olan yenileme merkezlerinin, tüketicilerden kullanılmış ürünleri almak ve yenilenmiş ürünleri satmak üzere kendilerine bağlı çalışan “alıcı” ve “satıcı” kanalları oluşturabileceğini anlatan Pekcan, “Yenilenen ürünlerin ambalajında, etiketinde ve reklamlarında ‘yenilenmiş ürün’ ibaresine yer verilerek satışa sunulması ve ayrıca bu ürünlere en az 12 ay garanti verilmesi zorunlu olacak” ifadelerini kullandı.