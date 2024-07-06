2. el araç şirketinden Borsa’ya açılma hedefi

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24 ilde 40 bayiye sahip olan marka, 2026 yılında ise borsaya açılan ilk kurumsal ikinci el şirketi olmak istiyor. Konuyla ilgili konuşan Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, “Borsaya açılan ilk ikinci el şirketi olma hedefimizi gerçekleştirmek adına gerekli altyapıyı kurduk, girişimlerimizi gerçekleştirdik. Bugün Otomerkezi.net, inovasyonları ve AR-GE çalışmaları ile sektöre yön veren bir oluşum haline geldi. Hayata geçirdiği birçok projeyle yabancı yatırımcı rakiplerine yol gösteren bir ilham kaynağı oldu. Bu toprakların milli markası olarak, halkımıza da yatırım fırsatı sunmak, bu istikrara ve başarıya ortak etmek, birlikte büyümek istiyoruz. 10 yıldır bize güvenen tüm tüketicilerimize teşekkür ederiz” açıklamasını yaptı.