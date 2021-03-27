2 dünya devinde çip krizi! Üretimlerine ara verdiler

Koronavirüs salgını sonrası yarı iletken üretimi yapan fabrikaların satışları artan tüketici elektroniği ürünleri için çip üretmesi otomotiv sektöründe parça krizine neden oldu.

Salgın nedeniyle kapanan fabrikaların hızla üretime başlamasıyla beraber stoklarda bulunan çipler tükenince fabrikalar bu kez de malzeme sıkıntısından üretimlere ara verdi. Çip krizinden en çok Ford, Honda, Toyota, Volvo, Tesla, Renault, Wolksvagen ve General Motors gibi dünya devleri etkilendi.

KURAKLIK DA ETKİLEDİ

Tayvan dünyanın en büyük çip üreticisi konumunda ancak çip üretim krizi pandeminin ardından bir de kuraklık darbesi yedi. Tayvan'da bulunan çip üreticisi TSMC'nin üretimini ülkede yaşanan kuraklık etkiledi. (Çip üretimi için tonlarca miktarda saf su gerekiyor) Fabrika şu anda tankerlerle su taşıyarak üretime devam etmeye çalışıyor.

CNBC'nin haberine göre ir çok şirket ve ülke şu anda çip krizini çözmek için çözüm arayışı içinde. Çip krizi nedeniyle üretimlerin durması otomobil fiyatlarının yukarı çıkmasına sebep olacak. Hassas bir üretim süreci gerektiren çip imalatı için bir fabrika kurmak bir kaç yıldan fazla süre alacak.

İKİ FABRİKADA DAHA ÜRETİM DURDU

Stellantis ve Çinli elektrikli araba üreticisi Nio da küresel çip tedarik sıkıntısından dolayı üretimlerini azaltma kararı alan firmaların arasına katıldılar.

Fiat ile Peugeot birleşmesinden doğan Stellantis, cuma günü yaptığı açıklamada, ikisi Kanada’da, biri Meksika’da ve ikisi ABD’de olmak üzere toplamda 5 fabrikasında, mikroçip tedarik sıkıntısı nedeniyle üretimi durduracağını belirtti.

Stellantis, seçili fabrikalardaki üretimin askıya alınmasının ne kadar devam edeceğini belirtmezken, fabrika bölgelerinden birindeki sendika lokali, minivan üretim tesislerindeki kapanmanın dört hafta süreceğini bildirdi.

Tesla’nın Çin’deki rakiplerinden olan elektrikli araba üreticisi Nio da Hefei tesisindeki üretimi beş gün boyunca durduracağını açıkladı ve ilk çeyrekteki araba üretim hedefini 1.000 araç düşürdü.

ÇİP KRİZİ SADECE OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜ VURMADI

Otomotiv sektörünün yanında bazı akıllı telefon üreticileri de küresel çip darboğazından etkilenerek planlarında değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Samsung çip krizi nedeniyle bu yıl piyasaya sürmeyi planladığı yeni Galaxy Note modelinin tanıtımını erteleyebileceğini belirtmişti.

Güney Koreli şirketin CEO’su Koh Dong-jin yaşanan sıkıntının bir sonraki çeyrekte şirket performansına olumsuz yansıyacağını vurgulamıştı.

Koh, yarı iletken çiplerin arz ve talebinde küresel çapta ciddi dengesizlik olduğunu belirterek ‘Zorlu döneme rağmen şirket yöneticilerimiz bu sorunu çözmek amacıyla denizaşırı ülkelerdeki ortaklarımızla görüşüyor. Çip kıtlığının yüzde 100 bittiğini söylemek güç” diye eklemişti.

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