2 dev şirketten korona virüse karşı ortak hamle

Apple ve Google, kullanıcıların enfekte hastalarla kimin temas ettiğini anlayarak yeni koronavirüsün yayılmasını önlemeye yardımcı olmak için tasarlanmış oldukça iddialı ve muhtemelen tartışmalı bir temas izleme sistemi duyurdular .

2 dev şirketten paylaşılan bilgilere göre sistemin temel bileşenlerinden biri, Bluetooth'un cihaz bulma ve izleme amacıyla kullandığı temel teknoloji olan Bluetooth LE’nin yakınlık profili (PXP) olacak. Bir Bluetooth radyo sinyalinden (RSSI değeri) ne kadar güç alındığı ölçülerek herhangi bir kişinin ne kadar uzakta olduğu tahmin edilebilecek.

The Verge'ın haberine göre Apple ve Google’ın önümüzdeki haftalarda üzerinde çalışacakları konu, hassasiyet ve menzil seviyesi üzerine olacak. Kontakt izleme sistemi için Bluetooth LE seçimi birkaç nedenden dolayı ilginçtir. Yüzeyde, bu tür bir uygulama için ideal hale getiren Bluetooth LE hakkında çok şey var: en ucuz bütçe Android telefonundan en pahalı iPhone veya Samsung amiral gemisine kadar piyasadaki hemen hemen her modern akıllı telefon tarafından destekleniyor. Ve pil ömrünü etkilemeyecek şekilde son derece düşük güç seviyelerinde çalışan çok esnek bir özellik.

Yine de kusurları var: Bluetooth, eksik nesnenizin pürüzlü alanını bulmanıza yardımcı olabilir, ancak tam fiziksel konumu ayırt etmek, Bluetooth LE teknolojisinin üstün olduğu bir şey değildir. Sırt çantaları, cepler, duvarlar veya pencereler gibi cihazlar arasında ne kadar çok engel varsa, radyo sinyal gücünü azaltacaktır.