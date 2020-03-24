2 dev şirketten Corona virüs kararı! İhtiyaç sahiplerine dağıtılacak

McDonald's ve Nando, koronavirüsün yayılmasını sınırlamaya yardımcı olmak için İngiltere ve İrlanda'daki tüm restoranlarını kapatıyor.

McDonald's İngiltere ve İrlanda CEO'su Paul Pomroy, yaptığı açıklamada, kararın alındığını ve bunun sebebinin "paket servisi olan restoranlara giderken" güvenli sosyal mesafeyi korumanın "gittikçe zorlaştığını" söyledi.

CNN'in haberine göre Nando, yaptığı açıklamada, yemek, paket servisi ve teslimat müşterileri için "hepsi bir sonraki duyuruya kadar duracak" dendi. Her iki zincir de restoranlardan gelen yiyecekleri ihtiyacı olanlara dağıtılacağını söyledi.

McDonald's, İngiltere ve İrlanda'da 1.350'den fazla restoranda 135.000 kişiyi istihdam ediyor; bunların yüzde 86'sı Mart 2019 itibariyle franchise sahipleri tarafından işletiliyor.

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Merkezi Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde olan Nandos ise İngiltere’deki toplam 400 restoranın kapatılmasına karar verildiğini açıkladı.

İngiliz kahve zinciri Costa da ülkedeki yaklaşık 2 bin kafesinin kapatılmasını kararlaştırdı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, daha önce koronavirüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla birahane ve restoranların kapatılması tavsiyesinde bulunmuştu.

İngiltere’de şu ana kadar koronavirüs nedeniyle 335 kişi hayatını kaybetti.