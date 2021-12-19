2 coin için güzel haber! Ünlü CEO'dan flaş tahmin... Kripto paralarda son durum

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Tarihe geçecek dava: Lütfü Beyin vasi savaşıTarihe geçecek dava: Lütfü Bey'in vasi savaşı#Lütfü Akçay
Maça damga vuran olay için gece yarısı resmi açıklama ve sert eleştiri Kamyoncu dili bu...Maça damga vuran olay için gece yarısı resmi açıklama ve sert eleştiri! 'Kamyoncu dili bu...'#Galatasaray-Başakşehir
Olimpiyatlarda tadımız kaçabilir Z kuşağı mı gelenekselciler mi Boks ve halter için kritik 18 ay...Olimpiyatlarda tadımız kaçabilir! Z kuşağı mı gelenekselciler mi? Boks ve halter için kritik 18 ay...#Olimpiyatlar
Tarihi an Türksat 5B uzaya gönderildiTarihi an! Türksat 5B uzaya gönderildi#Türksat5b
İzmir’de maden kazası Şirketten açıklama geldiİzmir’de maden kazası! Şirketten açıklama geldi#İzmir
Bilal Erdoğan: ‘En büyük hedefim...’Bilal Erdoğan: ‘En büyük hedefim...’#Bilal Erdoğan
2 coin için güzel haber Ünlü CEOdan flaş tahmin...2 coin için güzel haber! Ünlü CEO'dan flaş tahmin...#Kripto Para
Derbi öncesi dikkat çeken analiz: İki farklı felsefe...Derbi öncesi dikkat çeken analiz: İki farklı felsefe...#Fenerbahçe
58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedyi kim öldürdü58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedy'i kim öldürdü?#Kennedy Suikastı
Kansere karşı ben kazandım...Kansere karşı ben kazandım...#KANSER
Melis Sezen’in ardından Defne Samyelinin kıyafeti olay oldu Melis Sezen’in ardından Defne Samyeli'nin kıyafeti olay oldu#Melis Sezen
Kirliliğinin yüzde 72’si İstanbul’danKirliliğinin yüzde 72’si İstanbul’dan#Müsilaj
Neredesin KaterynaNeredesin Kateryna#Kateryna Barchukova
Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü Ulus’taki partide yakınlaştıBurcu Özberk ve Serkay Tütüncü Ulus’taki partide yakınlaştı#Burcu Özberk
Galatasaray-Başakşehir maçında büyük protesto Taraftarlardan yönetime çağrı...Galatasaray-Başakşehir maçında büyük protesto! Taraftarlardan yönetime çağrı...#Galatasaray
HABERLEREkonomi Haberleri

2 coin için güzel haber! Ünlü CEO'dan flaş tahmin... Kripto paralarda son durum

#Kripto Para#Bitcoin#Son Dakika
2 coin için güzel haber Ünlü CEOdan flaş tahmin... Kripto paralarda son durum

Rekordan uzak ilerleyen Bitcoin tahmini ünlü CEO'dan geldi. Circle'ın CEO'su Jeremy Allaire daha önceden 'Bitcoin 100 bin dolar olmaz' tahminini güncelledi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Flexa'nın, SHIB entegrasyonunu duyurmasının yanı sıra hem Doge hem de Shiba için güzel haber geldi.

Haberin Devamı

Kripto paralar rekora uzak seyretse de, yeni gelişmeler de yaşanıyor. Bitcoin 47 bin 632 dolar seviyesinde rekordan çok uzak noktada ilerlerken, Ethereum 1 ay önceki 4 bin 878 dolar seviyesinden yaklaşık bin dolar geride 3.984,88 dolarla ikinci sırada.

BNB 538 dolarda üçüncü sırada ve dördüncü sıradaki Tether 0,998116 dolardan işlem görüyor. Hemen ardından beşinci sıraya yerleşen Solana 186,80 dolar seviyesinden işlem görürken, en çok merak edilenlerden Cardano 1,29 ve XRP 0,83 dolar seviyesinde yer alıyor.

Gözden Kaçmasın

İzmir’de maden kazası 45 işçi yaralandı... Şirketten açıklama geldiİzmir’de maden kazası! 45 işçi yaralandı... Şirketten açıklama geldiHaberi Görüntüle

GAMESTOP DESTEĞİ GELİYOR

Şu anda Dogecoin 0,173030 dolar seviyesinde, Shiba ise 0,00003170 dolardan seyrediyor. Ancak her iki kripto para birimi için de yatırımcılarını sevindirecek haber geldi.

Yapılan açıklamaya göre; SHIB, MANA ve DOGE için GameStop desteği geliyor. Bitcoin, DOGE ve bazı kripto para birimleri ödeme yapmak için kullanılabilecek.

Yakın zamanlı tweet ile Flexa, SHIB entegrasyonunu duyurmuştu. Flexa'nın resmî olarak kabul edildiği her yerde artık SHIB yatırımcıları ödeme yapabilecek.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Tarihi an Türksat 5B uzaya fırlatıldı Tarihi an! Türksat 5B uzaya fırlatıldıHaberi Görüntüle

ÜNLÜ CEO'DAN BİTCOİN AÇIKLAMASI

Circle'ın CEO'su ve kurucusu ve Brightcove yönetim kurulu başkanı Jeremy Allaire, tutarlı bir Bitcoin (BTC) tahmini yapmanın pek mümkün olmadığını açıkladı.

Öte yandan dailyhodl.com'un haberine göre Allaire ayrıca, dünyanın önde gelen sabit paraların, web 3.0 olarak da bilinen merkezi olmayan internetin “kritik bir yapı taşı” olacağını söylüyor.

Diğer yandan Circle başkanına göre, merkezi olmayan bir internet, ABD dolarının çevrimiçi hakimiyet kurması için bir fırsat sunuyor.

Circle CEO’su, en son CNBC röportajında, Bitcoin fiyatı “31 Aralık’tan önce 100.000 dolara ulaşabilir mi?” sorusunu, olasılığın düşük olduğunu söyleyerek cevap vermişti.

Gözden Kaçmasın

Lütfü Bey’in derdi: VasiLütfü Bey’in derdi: VasiHaberi Görüntüle

MERKEZ BANKASI UYARMIŞTI

İngiltere Merkez Bankası, Bitcoin için uyarı niteliğinde bir açıklama yapmıştı ve kripto yatırımcılarını endişelendiren açıklamaya göre Bitcoin "değersiz" olabilir. Banka, dijital para birimine yatırım yapan kişilerin her şeyi kaybetmeye hazır olması gerektiğini söyledi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Sir Jon Cunliffe, özellikle pandemide popülerliği hızla artan Bitcoin'e ilişkin değerlendirmesinde 'Fiyatları hayli değişebiliyor ve teorik ya da pratik olarak değeri sıfıra düşebilir' ifadesinde bulunmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kripto Para#Bitcoin#Son Dakika

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat