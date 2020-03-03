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Ekonomi
Haber Giriş: 03.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

2 bin satıcıyı yurtdışına açacak

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2 bin satıcıyı yurtdışına açacak
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GittiGidiyor, 2019 yılını yüzde 30 büyümeyle geride bıraktı.

GittiGidiyor’un Genel Müdürü Öget Kantarcı, bu yıl büyüme hedeflerinin yüzde 40 olduğunu söyledi. Türkiye’de perakende e-ticaret hacminin son 10 yılda 20 kat arttığını GittiGidiyor’un ise bu sürede 22 kat büyüdüğünü kaydeden Kantarcı, “e-ihracatın da etkisiyle büyüme ivmemiz daha da yükselecek” dedi. İç pazarın büyüklüğü, genç nüfusun fazla olması, internet ve mobil cihazların kullanımının artmasıyla Türkiye’de e-ticaret sektörünün önünün açık olduğunu kaydeden Kantarcı, “Son 10 yıla bakacak olursak ülkemizde perakende e-ticaret hacminin 20 kat arttığını görüyoruz. Gelecekte de e-ticarete öncülük etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

YERLİ ÜRÜNE İLGİ

GittiGidiyor’un KOBİ’lerin yurt dışına açılması için önemli bir platform olduğunu belirten Kantarcı, “E-ihracat atılımını Derimod ve Defacto gibi önemli markalarımızın ürünlerini yurtdışında listeleyerek 1 yıl önce başlattık. 2020’ye en az 1000 satıcının e-ihracata başlaması hedefiyle girdik. Ancak beklediğimizden daha hızlı ilerliyoruz. An itibarıyla 800 satıcımız 50 binden fazla ürünü GittiGidiyor üzerinden listeleyerek e-ihracat yapıyor. Biz de hedefimizi katladık ve yıl sonuna kadar en az 2 bin satıcımızı e-ihracata başlatmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

 

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