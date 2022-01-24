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2 ay sonra hamsi tezgahlarda yerini aldı

#Hamsi#Hamsi Fiyatları#Ekonomianasayfa

Zonguldak kar yağışının ardından 2 ay sonra hamsi tezgâhta yerini aldı.

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Zonguldak’a 1 Eylül’de sona eren av yasağının ardından balıkçılar bir türlü hamsi ve palamuttan nasibi alamamıştı. Birkaç gündür devam eden yoğun kar yağışının ardından dün gece saatlerinde denize açılan balıkçılar kasalarla hamsi yakaladı. Tezgahlara getirilen hamsi 30 TL’den satışa çıktı. Vatandaşlarda fiyatını biraz pahalı bulsa da hamsiye ilgi gösterdi.

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Balıkçı Kemal Özçep, ’’Havaların soğumasıyla birlikte balık toplanmaya başladı. Umarız 1 ay falan hamsicilik olacağını tahmin ediyoruz. Hamsi 30TL’den satılıyor. Bayadır zaten İstavrit var. Hamsinin biraz fiyatından pahalı olduğunu söylüyorlar ama canı çeken alıyor. İstanbul’da hamsi 50TL’den satılıyor. Bayadır hamsiye özlem vardı insanlar alıyorlar. Hamsinin 1,2 ay daha gideceğini düşünüyoruz. Ama yine İstavrit, Çinkeop, Levrek ve çiftlik balıkları olur. İnce hamsi zaten yasak. Bu hamsinin boyları kurtarıyor. Palamut bu saatten sonra yapmaz. Kasım ayından sonra biter. Palamut yaz balıkçılığı. Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında olur’’ dedi.

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