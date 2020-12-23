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Ekonomi
Neşe KARANFİL / ANKARA
Haber Giriş: 23.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

2.7 milyon abone daha serbest tüketici olabilecek

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
2.7 milyon abone daha serbest tüketici olabilecek
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Elektrik faturası 75.11 lira ve üzerinde olan aboneler serbest tüketici olabilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete’de dün yayımlandı. Buna göre elektrikte 2021’de geçerli olacak serbest tüketici limiti 1200 (KwH) kilovatsaate düşürüldü. Yeni belirlenen limitle, Türkiye’de 2.7 milyon abone daha serbest tüketici olabilecek. Serbest tüketiciler, kendi elektrik tedarikçisini seçerek ikili anlaşmalarla daha ucuz elektrik satın alabiliyor. Türkiye genelinde yıllık tüketimi 1200 kilovatsaatin üzerinde olan tüketici sayısı 23.5 milyona çıkacak. Türkiye’de, yaklaşık 45 milyon elektrik abonesi bulunuyor.

İKİLİ ANLAŞMALAR

Serbest tüketiciler, kendi tedarikçisini seçerek ikili anlaşmalar yoluyla elektrik alabiliyor. Elektrik piyasası mevzuatına göre, üretim lisansı sahibi tüzel kişiler ve tedarik lisansı sahibi tüzel kişiler serbest tüketicilere elektrik enerjisi satışı yapabiliyor. İkili anlaşmalar, gerçek ve tüzel kişiler arasında yapılan ticari anlaşma olma özelliği taşıyor ve anlaşma şartlarını taraflar serbestçe belirleyebiliyor. Uzmanlar, serbest tüketici hakkını kullanmak isteyen abonelerin kendilerine elektrik satmak isteyen şirketin lisanslı olup olmadığına dikkat etmesinin önemini vurgulayarak, tüketicilerin, lisanslı tedarik şirketlerinin ve lisanslı üretim şirketlerinin listesine EPDK’nin internet sitesinden ulaşabildiklerine dikkat çekiyorlar.

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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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