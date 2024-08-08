‘2.5 milyar dolarlık imzada sona gelindi’

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AA muhabirine Türkiye’ye dış kaynak akışına ilişkin değerlendirmede bulunan Şimşek, ekonomi programıyla uyumlu projelere finansman sağlanması için ilgili bakanlıklar ve kuruluşlarla koordineli çalışmalara yoğun şekilde devam ettiklerini söyledi.

Şimşek, “Uluslararası finansal kuruluşlarla yaptığımız çalışmalar somut adımlara dönüşüyor, kalkınma odaklı projeler uygun koşullu finansmanla, uzun vadeli ve piyasa koşullarının altında faiz oranlarıyla destekleniyor, programa güven artarak devam ediyor” diye konuştu.

2.9 MİLYAR DOLAR GELDİ

Projelerin desteklenmesi adına bu yıl yaklaşık 2.9 milyar dolar tutarında uzun vadeli ve piyasa koşullarının altında faiz oranlarıyla finansman sağladıkları bilgisini veren Şimşek, “Bu finansman, öncelikle deprem sonrası ortaya çıkan altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılıyor. İhracatçıların yeşil dönüşümünü destekleyen, reel sektörün güçlenmesine destek veren, uzun vadede iklim değişikliği ve yeşil ekonomiye geçiş ile uyumlu projelerin finansmanını sağladık” dedi.

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İMZA AŞAMASINDA PROJELER VAR

Bakan Şimşek, önümüzdeki dönemde imzalanacak ve halen imza aşamasında olan projeler de bulunduğunu vurguladı. Şimşek, bunları şöyle sıraladı:

“Bu çerçevede, Dünya Bankası tarafından onaylanan yaklaşık 1.9 milyar dolar tutarında dört proje imzalanmak üzere. Bu kaynakla taşkın ve kuraklıkla ilgili tedbirlerin alınması, kamu binalarının enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik yatırımların yapılması, deprem bölgesinde küçük sanayi sitelerinin yeniden inşa edilmesi ve finansman imkanlarının artırılarak kadınların ve gençlerin ekonominin yeşil sektörlerinin yarattığı işlere erişimlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

İslam Kalkınma Bankası’ndan ihracatçıların yeşil dönüşümlerinin, Uluslararası İslami Ticaret Finans Kuruluşu’ndan depremden etkilenen işletmelerin uluslararası ticaretinin desteklenmesi için ihracat ve kalkınma bankaları aracılığıyla toplam 250 milyon dolar tutarındaki kaynağın sağlanmasına ilişkin çalışmalarda imza aşamasındayız.

Bunun yanı sıra Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan deprem bölgesindeki karayollarının iyileştirilmesine yönelik 200 milyon dolar, İslam Kalkınma Bankası’ndan yine bölgedeki okulların desteklenmesine yönelik 165 milyon dolar sağlanması çalışmalarında sona gelindi. Bu kapsamda Türkiye’ye gelecek 2.5 milyar dolarlık dış finansmanın imzası için son aşamadayız.

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Ayrıca birçok uluslararası kuruluşun destekleyeceği Orta Koridor Demir Yolu Geliştirme Projesi kapsamındaki çalışmalar da sürüyor.”