2.5 ayda yüzde 800 yükseldi! BİST tüm emir yollarını kısıtladı

Haberin Devamı

Fiili dolaşım oranı yüzde 0,59 olan QNB Finans Finansal Kiralama paylarına yönelik olarak Borsa İstanbul emir iletim kanallarının kısıtlanmasına karar verdi.

Yaklaşım 2.5 aylık süreçte yüzde 800 oranında yükselen hisse 130 lira seviyelerinden 1180 liraya kadar tırmandı.

DOLAŞIMDAKİ PAY DÜŞÜK

Dolaşımda bulunan pay oranının sadece yüzde 0,59 olmasından dolayı hissede sert fiyat hareketleri görülebiliyor.

Gözden Kaçmasın Kredili ev satışı dip yaptı Haberi Görüntüle

1 AY SÜREYLE İLETİM KANALLARI KISITLANDI

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında QNB Finans Finansal payları 17/10/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 16/11/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir iletim kanalları kısıtlanarak (internet emir yasağı ile) işlem görecek. Böylece sadece aracı kurumla telefon üzerinden irtibat kurularak alım-satım yapılması sağlanacak.

Haberin Devamı

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında QNBFL.E payları 17/10/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 16/11/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir iletim kanalları kısıtlanarak (internet emir yasağı ile) işlem görecektir. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi ve tek fiyat işlem yöntemi tedbirleri) internet emir yasağı tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.