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2.400 Kg et ürünü satın alınacak

#Basın İlan Kurumu#Kapadokya#Kapadokya Üniversitesi
2.400 Kg et ürünü satın alınacak

Kapadokya Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane için stok ve ihtiyaç doğrultusunda, et ürünü alınacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre söz konusu et ürünü alımında ihtiyaç durumuna göre %20 (yirmi) oranında artış ve azalış gösterebilir. Artış olması halinde İstekli tarafından teklif edilen birim fiyatlar üzerinden ödeme yapılacaktır.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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#Basın İlan Kurumu#Kapadokya#Kapadokya Üniversitesi

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