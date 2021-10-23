2.400 Kg et ürünü satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre söz konusu et ürünü alımında ihtiyaç durumuna göre %20 (yirmi) oranında artış ve azalış gösterebilir. Artış olması halinde İstekli tarafından teklif edilen birim fiyatlar üzerinden ödeme yapılacaktır.
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