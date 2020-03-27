198 firmaya 10 milyon TL ceza

Pekcan, denetim sonuçlarını özetle şöyle duyurdu: “Reklam Kurulu 3 Mart’taki ilk toplantısında haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen 9 firmaya toplam 943 bin lira ceza uygulandı. 25 Mart’ta ikinci kez olağanüstü toplantıya çağrıldı. 189 firmaya Tüketicinin Korunması Kanununa aykırılıktan toplam 9 milyon 147 bin lira para cezası verildi. Böylece Reklam Kurulu Mart ayında yapılan iki toplantıda haksız fiyat artışı uyguladığı tespit edilen 198 firmaya 10 milyon 90 bin TL idari para cezası uyguladı. 6 bin 335 firma hakkında inceleme ve yasal süreçler ise devam ediyor.”

SOLUNUM CİHAZI İHRACATINA İZİN ŞARTI

Bakanlık önceki gün solunum cihazı, maske ve etil alkolün ithalatında gümrük vergilerini kaldırırken dün de solunum cihazı ihracatını izne bağladı. Pekcan, kararların öncelikle iç piyasanın talebinin karşılanması için alındığını söyledi. Resmi Gazete’de dün yayımlanan kararla ventilatör, ecmo, ventilasyon sarfları, entübasyon tüpleri, yoğun bakım monitörleri gibi ürünlerin ihracatında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan ön izin alınması koşulu getirildi.