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HaberlerEkonomi Haberleri196 adet açık hava reklam ünitelerinin yeri kiraya verilecek
GeriEkonomi 196 adet açık hava reklam ünitelerinin yeri kiraya verilecek
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Ekonomi
Haber Giriş: 04.06.2021 - 16:31 | Son Güncelleme:

196 adet açık hava reklam ünitelerinin yeri kiraya verilecek

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196 adet açık hava reklam ünitelerinin yeri kiraya verilecek

Kars Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif yerlerinde bulunan mevcut reklam ünitelerinin kaldırılması ve teknik şartnamede özellikleri belirtilen yeni reklam ünitelerinin temini, montajı, bakım ve onarımı karşılığında reklam yerleri 2886 Sayılı D.İ.K’nun 45.maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü”(Arttırma) ile ihale edilerek 10 yıl süre ile kiraya verilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre iştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek dosyalarında ilanda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

 

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