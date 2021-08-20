1915 Çanakkale Köprüsü’nün yolu göründü

Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017’de atılan köprünün aradan geçen 4.5 yıllık süre sonunda yolu göründü.

30 TABLİYE BLOKU MONTAJI YAPILDI

Ana halatların montajının tamamlandığı köprüde, araçların geçeceği yolu oluşturacak tabliye bloklarının montajı bir süre önce başlamıştı. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün yolunu oluşturacak, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki mega tabliye bloklarının bağlanacağı askı halatlarının ana halatlara montajı devam ediyor. Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılını simgeleyen köprünün 2 kule arasındaki 2023 metre uzunluğa sahip orta açıklığına 15 mega tabliye blokunun montajı yapıldı. ‘Dünyanın en uzun asma köprüsü’ unvanını kazandıracak kuleler arasındaki 2023 metrelik orta açıklıkta araçların geçeceği yol da görünmeye başladı. Orta açıklıkla beraber kuleler ile yaklaşım viyadüklerinin bağlantısını sağlayacak kenar açıklıklara şu ana kadar toplam 30 tabliye bloku montajı yapıldı.



‘ADIM ADIM KÖPRÜNÜN GELİŞMESİNİ İZLİYORUZ’

Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkisindeki yazlığında yaşayan Ali Tülümen, komşularıyla birlikte her gün köprüde devam eden çalışmaları izlediklerini söyledi. Tülümen, “Adım adım köprünün gelişmesini ve inşaatını izliyoruz. Bugün de gemiyle yeni bir tabliyenin geldiğini görüyoruz. Tahminen en büyüklerinden bir tanesi. Onların tutucu halatların montajını bugün gözlemliyoruz. Onları yukarı doğru çekiyorlar ve kancalarını hazırlıyorlar. Büyük ihtimalle 18 Mart 2022 tarihinde açılacağını umuyoruz. Trafiği hafifleteceğine inanıyoruz. Yıllardır feribotlarla vatandaşların İstanbul’a gidiş gelişlerinde hafta sonu ve bayramlarda sıkıntı oluyordu. Köprüyle bu sıkıntı halledilmiş olacak. Fiyatlar da uygun olursa vatandaş geçebilir diye düşünüyoruz” diye konuştu.

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