1915 Çanakkale Köprüsü'nde son 6 kaldı

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1915 Çanakkale Köprüsü’nde mutlu sona yaklaşılıyor. 87 tabliyeden 81’inin montajı tamamlandı. Kalan 6 tabliyenin montajının da kısa sürede bitirilmesi planlanıyor” dedi. Köprüde incelemeler yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kalan 6 tabliyenin montajının kısa sürede tamamlanacağını söyleyerek, “Avrupa ve Asya ankraj bloklarında imalatlar yüzde 99 oranında tamamlandı. Fabrikada, tabliye panel ve blok imalatları tamamlandı. Bugüne kadar; orta açıklıkta 43 adet, yan açıklıklarda 38 adet olmak üzere olmak üzere toplamda 81 adet tabliye blokunun montajı bitirildi. Montajları tamamlanan tabliye bloklarındaki kaynak çalışmalarına devam ediliyor. Toplamda 87 tabliye montajı yapılacak” dedi.

DÜNYA ÇAPINDA

Asya ve Avrupa yaklaşım viyadüklerinin de tamamlandığını, projenin 18 Mart 2022 tarihinde tamamlanarak işletmeye açılmasının hedeflendiğini belirten Bakan şunları ekledi: “1915 Çanakkale Köprüsü tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak.”

18 MART 2022’DE AÇILACAK

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1915 Çanakkale Köprüsü’nün toplam uzunluğu, Cumhuriyetimizin 100’üncü yıldönümüne atfen 2 bin 23 metre orta açıklık ve 770’er metre yan açıklıklar ile birlikte 3 bin 563 metre olup, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile beraber 4 bin 608 metre olması öngörülüyor. Köprü tabliyesi 45 metre genişlikte ve 3.5 metre yükseklikte ikiz tabliye olarak planlandı. Çelik kule yüksekliği 18 Mart Çanakkale Zaferini simgeleyecek şekilde 318 metre olacak köprü, 2x3 şeritli olarak trafiğe hizmet edecek.