1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolu geçiş ücretleri belli oldu

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Türkiye'nin mega projelerinden biri olan ve açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçişler bu gece yarısından itibaren ücretli oldu. Buna göre hem köprüyü hem de otoyolu tamamen kullanan otomobiller 272.50 lira ücret ödeyerek kesintisiz seyahat yapabilecek.

Malkara'dan giriş yapıp 1915 Çanakkale Köprüsü'nü geçen otomobiller 272.50 lira, minibüsler 366 lira, çekici TIR'lar 588 lira, 14 tekerli TIR'lar 683 lira, 16 tekerli TIR'lar 1181 lira, motosikletler ise 68 lira ücret ödeyecek.

İŞTE GİRİŞ VE ÇIKIŞ NOKTALARINA GÖRE ÖDENECEK ÜCRETLERİN TABLOLARI